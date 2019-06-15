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جامعة المنصورة تطلق مبادرة "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج

السبت، 15 يونيو 2019 11:00 م
جامعة المنصورة تطلق مبادرة "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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تطلق جامعة المنصورة مبادرة "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج وكذلك المتزوجين حديثا يوم الثلاثاء المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة و محمود المليجى نائب رئيس الجامعة وبرئاسة، الدكتور علاء مغاورى وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتتضمن المبادرة سلسلة من الندوات التثقيفية للشباب المقبلين على الزواج وكذلك المتزوجين، وتهدف المبادرة إلى تثقيف الشباب والمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا على كيفية بناء أسرة سليمة يسودها المودة والرحمة  ومقومات اختيار شريك الحياة و كيفية التغلب على المشكلات المجتمعية والحياتية للأسرة، كما يتم مناقشة أسباب ارتفاع معدلات الطلاق وتأثيره على الأطفال و الأجيال القادمة.

وتقدم المبادرة حزمة من المعلومات الثقافية والطبية والوراثية والقانونية لبناء أسرة على أسس سليمة، وتبدأ فعاليات المبادرة فى الإجازة الصيفية للإداريين أولا فى كلية الطب، ثم تستمر على مدار العام الدراسى للطلاب.

يحاضر فى المبادرة الدكتورة نسرين عمر فى مجال الصحة والعامة الأمراض المعدية و التناسلية و طرق مكافحة العدوي، الدكتورة سهير يحيى فى مجال  الاستشارات الوراثية و الدكتور محمد على جمال أستاذ الشريعة.

 

 


جامعة المنصورة

مبادرة مودة

تاهيل المتزوجين

الصحة والعامة الأمراض المعدية و التناسلية

الزواج

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