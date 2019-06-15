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تعليم دمياط: لا شكاوى من الإستاتيكا في الشهادة الثانوية

السبت، 15 يونيو 2019 12:02 م
تعليم دمياط: لا شكاوى من الإستاتيكا في الشهادة الثانوية امتحانات - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى

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صرح "السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أية شكاوى بصعوبة امتحان الاستاتيكا، أو حدوث أية مشاكل داخل اللجان، مؤكدا أن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط تتابع باستمرار سير العملية الامتحانية من خلال عمليات المحافظة

 وأضاف "سويلم" أن هناك 33 طالبا وطالبة، تغيبوا عن أداء الامتحانات من إجمالي عدد الطلاب البالغ عددهم 2443 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، فيما قامت لجان السير وأعضاء الأمن بلجان الامتحانات بالتأكد من عدم تمكن أى طالب من الدخول بأية وسيلة غش إلى اللجنة التى يؤدي فيها الامتحان.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات .

 

 

 

 

 

 

 


الثانوية العامة

الثانوية العامة 2019

امتحانات الثانوية العامة 2019

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