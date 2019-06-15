تعرف على ضوابط برامج التوك شو الصادرة من الأعلى للإعلام × 12 معلومة

كتب محمود العمرى

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددًا من الضوابط والالتزامات لبرامج التوك شو فى مصر، لضبط المشهد الإعلامى من حيث الالتزام بالمهنية باعتبارها ركيزة من ركائز تقدم الإعلام وتطوره، ومواجهة ما اسمته بحالة الانفلات فى الشاشة، ويرصد "اليوم السابع" أبرز هذه القواعد والضوابط:

1- أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء نقابة الإعلاميين.

2- أن يكون رئيس التحرير مسئولاً عما يذاع وعليه مراجعته.

3- يكون لكل ملف داخل البرنامج معد ذو خبرة ومعلوم وأن يلتزم بالمرجعية يدعم الخبر أو المعلومة بتقرير مصور ويجمع بين الخبراء والمسئولين ولا يقتصر على طرف واحد.

4- لا يطلق صفة الخبراء والمحللين على الضيوف إلا إذا كان الضيف يحمل هذه الصفة بحكم الوظيفة أو الدراسة.

5- التنويه عن مهنة الضيف والتأكد منها وأن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة.

6- يهتم البرنامج بالأحداث الجارية فقط وألا يترك الوقت للمذيع وأن يعطى الفرصة للضيف لعرض رأيه.

7- لابد أن يلتزم البرنامج بالدقة والموضوعية فى الإعلان عن ضيوفه وحلقاته.

8- يبرز البرنامج مصادر معلوماته جيدًا وأن يكفل حق الرد وأن ينسق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها.

9- يراعى خصوصية العلاقات المصرية العربية والإقليمية وأن يحافظ على صورة مصر وعلاقاتها.

10- تخطر القناة المجلس الأعلى والنقابة بالكوادر العاملة.

11- لا تزيد مدة البرنامج عن 90 دقيقة وألا تزيد الفواصل الإعلانية عن ثلاث فواصل بمدد 5- 8 دقائق، وأن يراعى فى الإعلانات المهنية.

12- التمييز حال استضافة معلن على أنه موضوع إعلانى وليس فقرة عادية.