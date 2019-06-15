تعرف على سرطان الثدى وطرق الإصابة

كتبت هند عادل

سرطان الثدى من الأمراض التى تصيب السيدات ومجرد التفكير فى الإصابة فيه قد يؤرق حياة أى شخص لدخول هذا المرض اللعين إلى الجسم، وفى التقرير التالى نستعرض كل شىء عن سرطان الثدى وكيف يحدث ويصيب جسم المرأة، حسبما ذكر موقع "breastcancer".

يحدث السرطان نتيجة لطفرات أو تغيرات غير طبيعية فى الجينات المسئولة عن تنظيم نمو الخلايا والحفاظ عليها بصحة جيدة، والجينات الموجودة فى نواة كل خلية والتى تعمل بمثابة "غرفة التحكم" لكل خلية، وعادة تحل الخلايا فى أجسامنا محل نفسها من خلال عملية منظمة لنمو الخلايا، والجديدة السليمة منها تتولى زوال الخلايا القديمة، لكن بمرور الوقت يمكن للطفرات "تشغيل" بعض الجينات و"إيقاف" الجينات الأخرى فى الخلية تكتسب تلك الخلية التى تم تغييرها للقدرة على الحفاظ على الانقسام دون سيطرة أو ترتيب وتنتج المزيد من الخلايا تمامًا مثلها وتشكل ورمًا.

يمكن أن يكون الورم حميدًا "ليس خطيرًا على الصحة" أو خبيثًا "من المحتمل أن يكون خطيرًا" لا تعتبر الأورام الحميدة سرطانية فخلاياها قريبة من مظهرها الطبيعى فهى تنمو ببطء ولا تغزو الأنسجة القريبة أو تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، أما الأورام الخبيثة سرطانية وإذا تركت الخلايا الخبيثة بدون رادع فيمكنها فى النهاية أن تنتشر خارج الورم الأصلى إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ومصطلح "سرطان الثدى" يشير إلى ورم خبيث نشأ من خلايا فى الثدى، عادةً ما يبدأ سرطان الثدى فى خلايا الفصوص وهى الغدد المنتجة للحليب أو القنوات والممرات التى تستنزف اللبن من الفصيصات إلى الحلمة، ويمكن أن يبدأ سرطان الثدى فى الأنسجة اللحمية والتى تشمل الأنسجة الضامة والليفية فى الثدى.

بمرور الوقت يمكن أن تغزو الخلايا السرطانية أنسجة الثدى الصحية القريبة وتشق طريقها إلى الغدد الليمفاوية تحت الإبط وهى أعضاء صغيرة تقوم بترشيح المواد الغريبة فى الجسم إذا دخلت الخلايا السرطانية إلى الغدد الليمفاوية عندها يكون لها طريق إلى أجزاء أخرى من الجسم.

هناك خطوات يمكن لكل سيدة اتخاذها لمساعدة الجسم على البقاء فى صحة جيدة قدر الإمكان مثل اتباع نظام غذائى متوازن والحفاظ على وزن صحى وعدم التدخين وممارسة الرياضة بانتظام.