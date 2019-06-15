سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 06:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

تعرف على سرطان الثدى وطرق الإصابة

السبت، 15 يونيو 2019 05:00 م
تعرف على سرطان الثدى وطرق الإصابة سرطان الثدى
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سرطان الثدى من الأمراض التى تصيب السيدات ومجرد التفكير فى الإصابة فيه قد يؤرق حياة أى شخص لدخول هذا المرض اللعين إلى الجسم، وفى التقرير التالى نستعرض كل شىء عن سرطان الثدى وكيف يحدث ويصيب جسم المرأة، حسبما ذكر موقع "breastcancer".

كيف_أكتشف_سرطان_الثدي_في_المنزل

يحدث السرطان نتيجة لطفرات أو تغيرات غير طبيعية فى الجينات المسئولة عن تنظيم نمو الخلايا والحفاظ عليها بصحة جيدة، والجينات الموجودة فى نواة كل خلية والتى تعمل بمثابة "غرفة التحكم" لكل خلية، وعادة تحل الخلايا فى أجسامنا محل نفسها من خلال عملية منظمة لنمو الخلايا، والجديدة السليمة منها تتولى زوال الخلايا القديمة، لكن بمرور الوقت يمكن للطفرات "تشغيل" بعض الجينات و"إيقاف" الجينات الأخرى فى الخلية تكتسب تلك الخلية التى تم تغييرها للقدرة على الحفاظ على الانقسام دون سيطرة أو ترتيب وتنتج المزيد من الخلايا تمامًا مثلها وتشكل ورمًا.

1508846220

يمكن أن يكون الورم حميدًا "ليس خطيرًا على الصحة" أو خبيثًا "من المحتمل أن يكون خطيرًا" لا تعتبر الأورام الحميدة سرطانية فخلاياها قريبة من مظهرها الطبيعى فهى تنمو ببطء ولا تغزو الأنسجة القريبة أو تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، أما الأورام الخبيثة سرطانية وإذا تركت الخلايا الخبيثة بدون رادع فيمكنها فى النهاية أن تنتشر خارج الورم الأصلى إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ومصطلح "سرطان الثدى" يشير إلى ورم خبيث نشأ من خلايا فى الثدى، عادةً ما يبدأ سرطان الثدى فى خلايا الفصوص وهى الغدد المنتجة للحليب أو القنوات والممرات التى تستنزف اللبن من الفصيصات إلى الحلمة، ويمكن أن يبدأ سرطان الثدى فى الأنسجة اللحمية والتى تشمل الأنسجة الضامة والليفية فى الثدى.

بمرور الوقت يمكن أن تغزو الخلايا السرطانية أنسجة الثدى الصحية القريبة وتشق طريقها إلى الغدد الليمفاوية تحت الإبط وهى أعضاء صغيرة تقوم بترشيح المواد الغريبة فى الجسم إذا دخلت الخلايا السرطانية إلى الغدد الليمفاوية عندها يكون لها طريق إلى أجزاء أخرى من الجسم.

هناك خطوات يمكن لكل سيدة اتخاذها لمساعدة الجسم على البقاء فى صحة جيدة قدر الإمكان  مثل اتباع نظام غذائى متوازن والحفاظ على وزن صحى وعدم التدخين وممارسة الرياضة بانتظام.


سرطان الثدى

سرطان

الاصابة بسرطان الثدى

اسباب الاصابة بسرطان الثدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الصحة" تبدأ الكشف عن سرطان الثدى فى 9 محافظات بالوحدات الصحية 1 يوليو.. تكنولوجيا المعلومات: 1300 فريق لفحص السيدات الأكبر من 35 عاما وتحويلهم لمراكز العلاج.. الكشف من خلال طبيبات وممرضات ولا يوجد رجال

السبت، 15 يونيو 2019 10:00 ص

مؤسسة "انفجين" تطلق حملة للتوعية بأهمية التغذية السليمة لمرضى سرطان الثدى

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:49 م

عقار جديد يمد حياة مرضى سرطان الثدي

الإثنين، 03 يونيو 2019 01:43 م

عراض سرطان الثدى منها إفرازات الحلمة

السبت، 01 يونيو 2019 03:00 ص

بهية تنقذ 85 ألف سيدة من سرطان الثدى (فيديو)

الخميس، 30 مايو 2019 03:19 م

بدء تصميم المنظومة الإلكترونية للكشف المبكر عن سرطان الثدى

الخميس، 30 مايو 2019 05:00 ص

لو عايزة تتطمنى.. اعرفى متى تجرين أشعة الماموجرام للكشف عن سرطان الثدي؟

الخميس، 23 مايو 2019 01:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار 6.. ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية عبر الإنترنت

موجز أخبار 6.. ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية عبر الإنترنت

الكائن الغامض.. عالم رياضيات يابانى يبتكر وهم بصرى مذهل "فيديو"

الكائن الغامض.. عالم رياضيات يابانى يبتكر وهم بصرى مذهل "فيديو"

محمد صلاح يطارد 3 أهداف فى امم افريقيا 2019.. الفرعون يبحث عن أول لقب مع المنتخب بعد إنجاز الصعود للمونديال.. نجم ليفربول يحلم بالتتويج بلقب أفضل لاعب فى الكان.. والنجاحات الفردية تدعم "مو" بسباق الكرة الذهبية

محمد صلاح يطارد 3 أهداف فى امم افريقيا 2019.. الفرعون يبحث عن أول لقب مع المنتخب بعد إنجاز الصعود للمونديال.. نجم ليفربول يحلم بالتتويج بلقب أفضل لاعب فى الكان.. والنجاحات الفردية تدعم "مو" بسباق الكرة الذهبية

مرتضى منصور يطلق قذائفه فى مؤتمر صحفى بالقلعة البيضاء: انتخابات تكميلية على 4 مقاعد.. جروس ترك الفريق "مهلهل" ويجب دعم خالد جلال.. الكشف عن حقيقة التفاوض مع إسلام عيسى.. وتطبيق أسعار العضويات الجديدة الخميس

مرتضى منصور يطلق قذائفه فى مؤتمر صحفى بالقلعة البيضاء: انتخابات تكميلية على 4 مقاعد.. جروس ترك الفريق "مهلهل" ويجب دعم خالد جلال.. الكشف عن حقيقة التفاوض مع إسلام عيسى.. وتطبيق أسعار العضويات الجديدة الخميس

ملخص تصريحات وقذائف مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى

ملخص تصريحات وقذائف مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى

إيه الجمال ده.. شاهد جماهير هولندا بشوارع فرنسا بمونديال السيدات.. فيديو

إيه الجمال ده.. شاهد جماهير هولندا بشوارع فرنسا بمونديال السيدات.. فيديو

.الحزب الشيوعى الروسي يطالب بحظر عرض مسلسل مفاعل Chernobyl

.الحزب الشيوعى الروسي يطالب بحظر عرض مسلسل مفاعل Chernobyl

قوى الشر فى بوسترات جديدة لفيلم Men in Black: International

قوى الشر فى بوسترات جديدة لفيلم Men in Black: International

سوبر كورة.. لو هتشجع فى الاستاد 7 وصايا للاستمتاع بالمباراة من المدرجات

سوبر كورة.. لو هتشجع فى الاستاد 7 وصايا للاستمتاع بالمباراة من المدرجات

الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

بعد 11 يوم عرض.. كازابلانكا فى القمة والممر ثانيا وسبع البرمبة الثالث

بعد 11 يوم عرض.. كازابلانكا فى القمة والممر ثانيا وسبع البرمبة الثالث

الحكومة المغربية تدعم رحلات المشجعين فى امم افريقيا 2019

الحكومة المغربية تدعم رحلات المشجعين فى امم افريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة