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تجديد حبس عاملين 15 يوما بتهمة تقليد العلامات التجارية فى حدائق القبة

السبت، 15 يونيو 2019 10:53 م
تجديد حبس عاملين 15 يوما بتهمة تقليد العلامات التجارية فى حدائق القبة حبس ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات بنيابة حدائق القبة تجديد حبس عاملين 15 على ذمة التحقيق، وذلك لقيامهما بتقليد وتزوير المطبوعات والعلامات التجارية، بدون تصريح من الجهات المعنية، وطالبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

وكانت مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة ألقت القبض على عامل بمطبعة بدائرة قسم شرطة الحدائق القبة، وذلك لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية، بالمطبعة عمله بدون تصريح من الجهات المختصة، وبتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على "14 زنكة مدون عليها بيانات وعلامات مختلفة".

وتم ضبط عامل بمطبعة أخرى، بدائرة القسم لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة عمله، بدون تصريح من الجهات المختصة، وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على "5 زنكات مدون عليهم علامات تجارية".

وبمواجهة المتهمين اعترفا بتقليد المضبوطات، بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائهما، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.


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ضبط مصنع

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قسم حدائق القبة

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