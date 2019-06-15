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تجديد حبس تاجر فاكهة قتل آخر بسبب خلاف حول مكان البيع ببولاق الدكرور

السبت، 15 يونيو 2019 11:17 ص
تجديد حبس تاجر فاكهة قتل آخر بسبب خلاف حول مكان البيع ببولاق الدكرور حبس-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس بائع فاكهة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل بائع أخر، بسبب خلافات على مكان بيع تجارتهم، بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد مقتل بائع فاكهة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض؛ وبإجراء التحريات تبين أن المتهم بارتكاب الجريمة "بائع فاكهة " تشاجر مع المجنى عليه، بسبب الخلاف على مكان البيع ببولاق الدكرور، وسدد له طعنة نافذة أسفرت عن مفارقته الحياة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


بائع فاكهة

فكهانى

بولاق الدكرور

جريمة قتل

جريمة بولاق

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