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تأجيل محاكمة جواهرجى بتهمة قتل أجنبية وتقطيع جثتها لـ 7 سبتمبر

السبت، 15 يونيو 2019 11:27 ص
تأجيل محاكمة جواهرجى بتهمة قتل أجنبية وتقطيع جثتها لـ 7 سبتمبر محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، تأجيل محاكمة جواهرجى وابنه، بتهمة قتل أجنبية الجنسية، وتقطيع جثتها لسرقة مشغولاتها الذهبية لجلسة 7سبتمبر المقبل. 
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تعود أحداث الواقعة للعام الماضى، عندما قال المتهم عقب القبض عليه قائلا إنه يعمل جواهرجي، ويمتلك محل لبيع المصوغات الذهبية بمنطقة الصاغة بالقاهرة،  وفوجئ أثناء تواجده بعمله بحضور المجني عليها المحل،  وذكرت له أن بحوزتها 200 جرام ذهب ترغب فى بيعها له.
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وأضاف المتهم فى اعترافاته، أن المجني عليها أخبرته أنها تعمل فى تجارة الذهب، حيث تحضر كميات من بلدها لبيعه بالقاهرة، وأنها كانت تتعامل مع صاحب محل مجوهرات بمنطقة الصاغة، إلا أنها فوجئت أن المحل مغلق بسبب احتفالات عيد القيامة وشم النسيم، وأن صاحب المحل لن يعود لممارسة عمله قبل أسبوع، وهو ما لا يتناسب معها بسبب موعد رحلة عودتها إلى دولتها، مما دفعها للحضور للمتهم لبيع المصوغات الذهبية له. 
 
وتابع المتهم اعترافاته قائلا، إنه عندما علم من الضحية أنها تقيم بفندق بمنطقة العتبة بمفردها، وأنه لا يوجد أى شخص يعلم أنها تنوى الحضور لمحله قرر قتلها بمساعدة نجله.
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وقال المتهم أنه أغلق باب المحل الخاص به وأطفأ الأنوار الخارجية، ثم أحضر سكين كبير يحتفظ بها بالمحل، وغافلها من الخلف ثم ذبحها وبدأ فى تقطيع جثتها بمساعدة نجله، واستولى على المصوغات الذهبية الخاصة بها، وتخلص من أشلاء الجثة ببولاق الدكرور، والمنيب وعدة مناطق بالقاهرة.
 

محكمة عابدين

الصاغة

بولاق الدكرور

محاكمة جواهرجى

جريمة قتل

جريمة منطقة الصاغة

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