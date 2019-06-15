بعد القبض على شاب ينتحل صفة ضابط.. اعرف عقوبة ارتداء زى الشرطة

كتب أحمد الجعفرى

أثارت قضية الشاب الذى انتحل صفة ضابط شرطة، وقام بتنظيم حركة المرور بشارع فيصل، جدلًا واسعًا، بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليه، وانتشر الفيديو الخاص باستجوابه على نطاق واسع.



ويرصد "اليوم السابع" العقوبات التى يواجهها المتهم، وفقًا لقانون العقوبات:

المواد 155 و156 من قانون العقوبات، أقرت عقوبة الحبس لمن يتداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية دون أن تكون له صفة رسمية، كما نصت على الحبس مدة لا تزيد على سنة لمن لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا لرتبة تخول له ذلك.



وأقرت المادتين 157 و158، معاقبة الشخص الذى تقلد علانية نشانًا لم يمنح له أو لقب نفسه بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق، مدة لا تقل عن سنتين، ويعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.