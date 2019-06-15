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بسام راضى: نظام تذاكر أمم أفريقيا بداية للتطبيق فى مباريات الدورى

السبت، 15 يونيو 2019 10:25 م
بسام راضى: نظام تذاكر أمم أفريقيا بداية للتطبيق فى مباريات الدورى السفير بسام راضى
كتب محمد شرقاوى

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قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمنتخب الوطنى دعم وتشجيع للاعبين، مضيفا أنه تم تجهيز الملاعب التى ستقام عليها كاس الأمم الأفريقية على أعلى المعايير العالمية والتى تفرضها الفيفا، مؤكدًا أن نظام التذاكر الحديث المطبق فى البطولة سيكون بداية للتطبيق فى مباريات الدورى.

 

وأضاف المتحدث باسم الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامى أحمد موسى، اليوم السبت، أنه لأول مرة تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية بـ 24 فريقا، مؤكدا أن هذه البطولة تمهد لعودة الجماهير لملاعب مصر، بالدورى المصرى، مشيرا إلى أن مصر الدولة الثانية التى تطبيق نظام التذاكر الحديث بعد روسيا.

وتابع المتحدث الرسمى باسم الرئاسة: "الرئيس عبد الفتاح السيسى أشاد بكل ما حدث من تطوير فى الملاعب الستة التى تشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية، ومصر عادت لأفريقيا بشكل كبير وتحظى بثقة الأفارقة"، مضيفا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت للمنتخب الوطنى لكرة القدم خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي بمثابة رسالة دعم وتشجيع، وأن هناك مسئولية كبيرة على اللاعبين والجهاز الفنى واتحاد الكرة من أجل تشريف الكرة المصرية فى منافسات كأس الأمم الأفريقية، التى تحتضنها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

 
وأضاف "راضى" أن النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية مميزة بوصفها تضم لأول مرة فى منافساتها 24 منتخبا، موضحا أن مصر كانت موفقة فى الفوز باستضافة البطولة الأفريقية بداية من عملية التصويت بعد اعتذار الكاميرون حصلت مصر على 16 صوتا من إجمالى 18.
 
وكشف "راضى" أن الرئيس خلال زيارته للمنتخب طالبهم ببذل الجهد والعرق لآخر نقطة، والتحلى بالروح الرياضية وأن يكون الأداء واجهة لحضارة مصر وتاريخها العريق في الرياضة وعلى وجه الخصوص فى كرة القدم.
 
وأكد السفير بسام راضى أن البطولة الأفريقية مواكبة لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، و2019 عام مفعم بالفعاليات والمؤتمرات الأفريقية.
 
 
 
 
واستطرد أن البطولة الأفريقية هى الثالثة عالمية من حيث نسبة المشاهدة فى العالم بعد كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية، خاصة أنها تضم كوكبة من اللاعبين المحترفين على مستوى العالم وفى مقدمتهم ابن مصر والنجم العالمى محمد صلاح، موضحا أن إهداء اللاعبين قميص المنتخب وعليه توقيعات اللاعبين لفتة طيبة من المسئولين والجهاز الفنى.

الامم الافريقية

كاس الامم

الرئيس عبد الفتاح السيسى

احمد موسى

اخبار الرياضة

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