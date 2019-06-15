بتحب الأكل الصحى جدا.. أنت تعانى من مرض هاجس الأكل الصحى والنظيف

كتب بيتر إبراهيم

بعض الأشخاص يعانون من هاجس زيادة الوزن، ويتسبب ذلك فى فقدانهم للشهية العصبية، أو العكس ويصبح هذا الشخص يعانى من الشراهة تجاه الطعام، ولكن هل سمعت عن مرض الاهتمام بالطعام النظيف؟ إذا عليك قراءة التقرير التالى للتعرف عليه.

مرض الانشغال الشديد بالأكل النظيف ويطلق عليه مرض يعانى منه البعض وorexia nervosa يكون له أيضًا عواقب جسدية وعاطفية خطيرة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalXpress" قالت "جينيفر ميلز"، أستاذة الصحة بجامعة يورك فى تورنتو: "إن orthorexia nervosa أكثر من مجرد تناول طعام صحى، بل تناول طعام صحى إلى أقصى الحدود، حيث يبدأ فى التسبب فى مشاكل للناس فى حياتهم، ويشعرهم بأنهم بعيدون عن السيطرة".

وتابعت "ميلز" أن الأطعمة التى قد يتجنبها شخص مصاب بتقويم العظام هى نفس الأطعمة التى يتجنبها شخص لديه عادات صحية - مثل المواد الحافظة أو أى شىء صناعى أو ملح أو سكر أو دسم أو منتجات الألبان أو غيرها من المنتجات الحيوانية أو الأطعمة المعدلة وراثياً أو تلك التى ليست عضوية.

ويتلخص الأمر فيما إذا كان تجنب الأطعمة يؤدى إلى هاجس - الوقت المفرط والتفكير فى الطاقة والقلق حول تناول الطعام، وقد يتخلص بعض الأشخاص من العديد من فئات الطعام ولا يتناولون سوى عدد قليل جدًا من الأشياء، لكن عادةً ما يكون الأشخاص الذين يعانون من "orthorexia nervosa" أقل قلقًا بشأن خفض السعرات الحرارية مقارنة بالجودة المدركة لطعامهم.

وقالت الدكتورة "لورين سمولار" مديرة برامج الجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل (NEDA) "إنهم غالباً ما يأخذون المزيد والمزيد من الوقت للتفكير فى الأطعمة التى يحتاجون إلى شرائها، ما يجعل من الصعب عليهم أن يعيشوا حياتهم".

وأضافت "سمولار": "يمكن أن يؤدى ذلك إلى سوء التغذية أو فقدان الوزن بطريقة صعبة للغاية ويمكن أن تكون خطرة".