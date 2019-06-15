انطلاق "مسرح الشارع" فى 4 محافظات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم السبت، انطلاق "مسرح الشارع"، أحد أدوات برنامج "2 كفاية" لمواجهة الزيادة السكانية بين أسر تكافل، والذى يستهدف اعتبارًا من اليوم 4 محافظات من ضمن التى ينفذ بها البرنامج فى استهداف جديد لنشر التوعية بخطورة القضية السكانية ورفع وعى الأسر المستفيدة بمفهوم الأسرة الصغيرة حيث يعمل البرنامج على الحد من الزيادة السكانية بين 1,148,861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل.

وكانت راندة فارس، منسق برامج السكان والتطوع ومشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن العروض فى مرحلتها الثانية ستجوب 4 محافظات وهى محافظات بنى سويف والفيوم والبحيرة والجيزة بواقع 8 عروض حيث سينفذ عرضين بكل محافظة وذلك خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو الجارى وذلك فى اطار كوميدى خفيف جذاب يعمل على تصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة حيث تنفذ العروض فى قلب القرى التى يعمل بها المشروع ويقوم بها طلبة المعهد العالى للفنون المسرحية ووزارة الثقافة.

وأضافت رانده فارس، أن مسرح الشارع فى مرحلته الاولى استطاع ان ينجح فى جذب اهتمام وتوعية اكثر من 4 آلاف و500 مشاهد من خلال 12 عرض بـ 6 محافظات: "المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان".

وتجوب المرحلة الثانية مراكز المحافظات حيث ستتم فى محافظة بنى سويف بمركزى اهناسيا وببا ثم محافظة الفيوم بمركزى الفيوم وسنورس ثم محافظة البحيرة بايتاى البارود وكوم حمادة نهاية بمحافظة الجيزة والتى ستقدم بها العروض بمركزى العمرانية والوراق.