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انطلاق أول قطار بمترو مصر الجديدة بعد انتهاء تنفيذه بتكلفة 6.2 مليار جنيه

السبت، 15 يونيو 2019 05:30 ص
انطلاق أول قطار بمترو مصر الجديدة بعد انتهاء تنفيذه بتكلفة 6.2 مليار جنيه الخط الثالث للمترو
كتب رضا حبيشى

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انطلق، منذ قليل، أول قطار حاملاً الركاب بمترو مصر الجديدة المدرج ضمن المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو، وذلك بعد انتهاء تنفيذه بتكلفة تصل إلى حوالى 6.2 مليار جنيه، حيث يشمل المشروع إضافة 3 محطات جديدة للخط الثالث تبدأ من هارون حتى نادى الشمس بمصر الجديدة بطول 4 كم.
 

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق، انتهاء التشغيل التجريبى للمشروع بدون ركاب والاطمئنان إلى سلامة وإجراءات الأمان للمشروع قبل انطلاق أول قطار بالركاب فى الخامسة والنصف صباح اليوم من نادى الشمس بمصر الجديدة فى اتجاه العتبة، كما مقرر يكمل القطار الذى انطلق من العتبة رحلته من محطة الأهرام بمصر الجديدة فى اتجاه نادى الشمس.
 

كانت الهيئة القومية للأنفاق أشارت إلى أنه جاري العمل بمحطة هليوبوليس المدرجة ضمن مترو مصر الجديدة التى سيعبرها القطار ولن يتوقف بها، حيث سيتم تكثيف  الأعمال  للانتهاء منها تزامنًا مع احتفالات أكتوبر المقبلة.
 

والجزء النفقى الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو المعروف باسم مترو مصر الجديدة شارك فى تنفيذه 9 شركات عالمية ومحلية بتكلفة إجمالية 1.842 مليار جنيه مصريًا و257 مليون يورو بدون قيمة القطارات التى ستعمل خلال هذا المشروع، وهذه التكلفة ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة، وبدأت أعمال تنفيذ هذا الجزء فى 2 يوليو 2015.


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اليوم السابع بلس

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