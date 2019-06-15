انتهاء فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة.. اليوم

وائل ربيعى

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن فترة التسجيل لكل الوظائف بالجامعات الأهلية الأربعة الجديدة (جامعة سلمان الدولية - جامعة العلمين الدولية - جامعة المنصورة الجديدة - جامعة الجلالة) ستنتهى رسميا على المواقع الخاصة بتلك الجامعات اليوم السبت.

وتتمثل الوظائف المعلنة فى القيادات الجامعية بالجامعات الأربعة وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الدرجات العلمية ومعاونى التدريس والمشرفين على المعامل التخصصية، وأخصائيين فى تكنولوجيا المعلومات وموظفين لكل المواقع الإدارية والفنية، إذ أنه يمكن للحاصلين على الدرجات العلمية من جامعات عالمية متميزة فى تخصصات نادرة وحديثة التقدم للوظائف المعلن عنها.

يتم التقدم وإبداء الاهتمام وتوجيه كل الترشيحات فى سرية تامة على مواقع الجامعات المعلنة ولا توجد وسيلة أخرى للتقدم وذلك ابتداء من يوم 15 مايو الماضى وحتى اليوم السبت 15 يونيو.