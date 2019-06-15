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امتحان الاستاتيكا يرسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالمحافظات

السبت، 15 يونيو 2019 12:30 م
امتحان الاستاتيكا يرسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالمحافظات امتحان الاستاتيكا يرسم البهجة على وجوه الطلاب
الفيوم رباب الجالي - ايمن لطفى - ناصر جودة - ماهر ابو نور - معتز الشربينى -محمد فتحى

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أعرب طلاب الثانوية العامة بعدد من المحافظات  عن سعادتهم من مستوى امتحان مادة الاستاتيكا اليوم وأكدوا أنهم لم يتوقعوا أن يكون الامتحان بهذه السهولة


وأكدت الطالبة شروق حسين أنها كانت متخوفة من الامتحان خاصة بعد امتحان اللغة الانجليزية ولكنها تفاجأت بأن امتحان الاستاتيكا سهل وفي مستوي الطالب المتوسط.

كما ابدي طلاب شعبة الرياضة بالثانوية العامة بالوادي الجديد، فرحتهم ايضا امتحان الاستاتيكا والذي جاء في متناول الطالب المتوسط فيما اطمأن أولياء الأمور علي أبنائهم من خارج أسوار المدارس.

وشهدت لجان الامتحانات تأمينات مشددة من قوات الأمن والتى قامت بوضع حواجز مرورية فى محيط اللجان الامتحانية لتيسير حركة الطلاب الى اللجان كما جري تأمين محيط اللجان لمنع أية مؤثرات خارجية تحول دون آداء الطلاب للامتحانات فى أجواء مناسبة.

وقال الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه جرى تجهيز اللجان الامتحانية وتزويدها بالمبردات والمراوح ووسائل التهوية ومراعاة توفر ( دورات مياه ) صحية مع ضرورة توفر المياه والكهرباء فى اللجان مع وجود زائرات صحيات وسيارات إسعاف مجهزة تحسبا لحدوث أية طوارئ.

كما انتشرت سيارات الإسعاف والإطفاء في محيط لجان الثانوية العامة بمراكز المحافظة الخمسة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، أعلنت عن تجهيز 10 لجان امتحانية، في 5 مراكز وإدارات تعليمية علي مستوي المحافظة، لاستقبال 1505 طالب وطالبة لهم حق أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وتجيزها بمراوح ومبردات مياه لأداء الامتحان في سهولة ويسر في ظل ارتفاع حرارة المناخ بالمحافظة.

كما رسم امتحان مادة الاستاتيكا  البهجة على وجوه  طلاب الثانوية العامة القسم العلمى رياضة  بلجان بنى سويف،  وأبدى الطلاب  ارتياحهم لسهولة الاسئلة مؤكدين انها جاءت من داخل المنهج.

وقال محمد حسن ومصطفى محمود  لجنة الشهيد هشام طعمه" النيل الثانوية" بمدينة بنى سويف :   إن الامتحان عبارة عن 18 سؤال تنوعت ماىبين اختيارى واجبارى ومعظمها فى مستوى الطالب المتوسط لافتا ان الوقت متناسب مع عدد الاسئلة

بينما اشارالطلاب  مينا ناصف ورؤوف هانى  واسامة محمد،  إلى أن الاسئلة جميعها من داخل الكتاب المدرسي وتحتوى على سؤالين لقياس مستوى الطلاب ويحتاجان الى تفكير ومجهود ذهنى للإجابة عليهم
 

وفى محافظة البحيرة، أكدت مصادر مطلعة بغرفة عمليات الثانوية العامة بالمحافظة،  انتظام سير لجان اليوم الرابع من الامتحاناتو عدم الابلاغ عن اى حالات غش داخل لجان الامتحان وكذلك عدم ورود اى شكاوى من امتحانات مادة الرياضيات التطبيقية " الاستاتيكا " التى جاءت فى مستوى الطالب المتوسط.

كان نحو 32 الف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحيرة قد  أدو  الامتحانات  فى يومها الثانى  امام 100 لجنة امتحانات بمراكز المحافظة المختلفة .

وأكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم، على جاهزية كافة اللجان لاجراء الإمتحانات بكل شفافية وحيادية تامة، مضيفا انه تم عقد إجتماع موسع مع رؤساء لجان سير الامتحان بحضور مديرى الادارات التعليمية والجهات المعنية تم خلاله التاكد من من كافة التجهيزات الخاصة بالجان والاستراحات ورفع درجة  الاستعداد بجميع الادارات التعليمية .

وأوضح وكيل وزارة التعليم، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين فى الامتحانات يبلغ31956 طالب وطالبة بواقع 18574 علمى علوم و3389 طالب  وطالبة علمى رياضة و9993 ادبى يؤدون الامتحانات بعدد 99 لجنة بالاضافة للجنة للمكفوفين  بالادارات التعليمية، لافتا  الى تشكيل غرفة عمليات بكل ادارة تعليمية  وربطها بغرفة العمليات الرئيسة  بالمديرية  لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل اي طارئ.

ووجه وكيل وزارة  التعليم على ضرورة توفير الجو الملائم للطلاب لاداء الإمتحانات بمنتهى الشفافية  ومواجهة الغش لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مشيرا الى تفعيل بروتكولات التعاون بين  مديرية التربية والتعليم ومديرات الامن والصحة والتموين وشركةالكهرباء  والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتامين الامتحانات وأوراق الأسئلة  ومقار لجان سير  امتحان الثانوية العامة .

وفى محافظة المنوفية، تباينت أراء طلاب الثانوية العامة عقب الخروج من أداء مادة الاستاتيكا،حيث أكد الطلاب سهولة الامتحان لكنه جاء طويلا ويحتاج لوقت أكثر من الساعتين.

ويقول محمد على جعفر طالب بالصف  الثالث الثانوى شعبة علمى رياضة، أن الامتحان الاستاتيكا جاء سهل وفى مستوى الطالب المتوسط ،ولكنه كان يحتاج إلى وقت طويل وأكثر من الساعتين المحدد تاني  للإمتحان.

وأعلن الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على أن غرفة عمليات الرئيسية بالمديرية، لم تتلق أى شكاوى بخصوص إمتحان مادة الاستاتيكا اليوم من( إمتحانات الثانوية العامة بجميع أنحاء المحافظة بأكملها لشعبة علمى رياضة، مشيرا إلى الامتحان يسير بشكل طبيعى فى جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بأكملها، دون أى شكاوى.

كما  أعلن "السيد أحمد سويلم"  وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أية شكاوى بصعوبة امتحان الاستاتيكا، أو حدوث أية مشاكل داخل اللجان، مؤكدا أن  الدكتورة منال عوض،  محافظ دمياط تتابع باستمرار سير العملية الامتحانية من خلال عمليات المحافظة.

وأضاف "سويلم" أن هناك (33) طالبا وطالبة تغيبوا عن أداء الامتحانات من إجمالي عدد الطلاب البالغ عددهم (2443)  طالب وطالبة على مستوى المحافظة، فيما قامت لجان السير وأعضاء الأمن بلجان الامتحانات بالتأكد من عدم تمكن أى طالب من الدخول بأية وسيلة غش إلى اللجنة التى يؤدي فيها الامتحان.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".


كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

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امتحان الاستاتيكا يرسم البهجة على وجوه الطلاب 
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امتحان الاستاتيكا يرسم البهجة على وجوه الطلاب 
IMG_20190615_110831
امتحان الاستاتيكا يرسم البهجة على وجوه الطلاب 
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امتحان الاستاتيكا يرسم البهجة على وجوه الطلاب 

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان الاستاتيكا

امتحان الاستاتيكا 2019

الاستاتيكا للثانوية العامة

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