اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه للنصب على الطلاب الراغبين فى التدريب

كتب على عبد الرحمن

يحذر اليوم السابع قراءه وطلاب كليات الإعلام وأقسام الصحافة فى الجامعات المختلفة، من صفحة مغمورة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحت مسمى "EYOOT"، تنصب على الطلاب وراغبى التدريب على فنون الصحافة والإعلام والمونتاج، مدعية وجود تعاون وشراكة مع جريدة اليوم السابع، لتدريب الطلاب، على خلاف الحقيقة، وتتحصل منهم على مبالغ مالية.



المنشور الذى تروج به الصفحة لاستغلال رغبة الطلاب فى التدريب

وتؤكد مؤسسة اليوم السابع بإصدارتها المختلفة، أنها لا تعلم أى شيء عن هذا الإعلان، كما أنه لا يوجد أى اتفاق أو تعاون مع أى مؤسسة لتدريب الطلاب أو راغبى تعلم الصحافة والمونتاج من خلال الجريدة.



صورة ضوئية من الصفحة على فيس بوك

وتشير "اليوم السابع" إلى أن مسئولى الصفحة المجهولة، استغلوا زيارتهم لمقر جريدة اليوم السابع، ضمن الزيارات التى تسمح بها المؤسسة لطلاب الإعلام للإطلاع على طبيعة العمل بالجريدة ودورة إنتاج المادة الصحفية فى صالة تحرير اليوم السابع، والتقطوا صورًا تذكارية داخل المؤسسة وأمام اللوجو الخاص بالمؤسسة إلا أنهم اساءوا استغلال الصور لخداع الطلاب الراغبين فى التدريب والترويج لمزاعمهم بكونهم شركاء مع اليوم السابع لتدريب الطلاب.



مسئولى الصفحة استغلوا زيارتهم لليوم السابع للترويج لكذبهم

وإمعانًا فى الكذب والتزييف، أسس القائمون على الصفحة، موقعا الكترونيا باسم الصفحة، وصفحة باسم ولوجو اليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ونشروا عليها أخبارًا لا تمت بصلة لـ"اليوم السابع" وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

الصفحة المزيفة باسم اليوم السابع

وتؤكد مؤسسة اليوم السابع، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على الموقع الالكترونى وصفحته على "فيس بوك"، وتوضح أنه فى حال وجود أى برامج تدريبية للطلاب وراغبى احتراف الكتابة الصحفية أو أعمال المونتاج والتصوير وغيرها من فنون الصحافة والإعلام، سيتم الإعلان عنها عبر إصداراتها المختلفة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.