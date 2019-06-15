النيابة تقرر حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

كتبت أمنية الموجي

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس أحمد حسن 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهم فى القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية ومشاركتها فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.