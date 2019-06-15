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النقل: توافد الركاب على محطات المترو الجديدة من بداية التشغيل صباح اليوم

السبت، 15 يونيو 2019 03:19 م
النقل: توافد الركاب على محطات المترو الجديدة من بداية التشغيل صباح اليوم مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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أعلنت وزارة النقل انتظام حركة تشغيل مترو الانفاق بمحطات مترو الأنفاق الجديدة "هارون – الف مسكن - نادى الشمس" التى تم فتحها أمام الركاب بدءًا من صباح اليوم وكذلك انتظام حركة تشغيل كافة محطات المترو بالخطوط الثلاثة بدءا من بداية التشغيل صباح اليوم فى تمام الساعة 5.30 صباحا.

وقالت الوزارة، إن المحطات الجديدة شهدت توافد الركاب الذين أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة والتى لاتقل عن محطات مترو الانفاق الأوربية، كما قدمت الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو كافة التسهيلات الخاصة بتنقلات الركاب، معلنة رفع درجة الاستعداد القصوى، استعدادا لقرب انطلاق كأس الامم الافريقية.

جدير بالذكر أن أهم ما يميز الخط الثالث للمترو ان كافة محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض الكترونية لمواعيد قدوم القطارات وان خدمة المترو تتميز بالسرعة "المسافة من محطة العتبة الى محطة الاهرام تستغرق الرحلة 17 دقيقة وحتى محطة نادى الشمس ستستغرق الرحلة 25 ق " حيث سيتضاعف هذا الوقت فى حالة ركوب وسيلة نقل أخرى سطحية فى الاوقات العادية كما أنه بمقارنة تعريفة المترو بوسائل النقل الاخرى لنفس المسافة بين محطتى العتبة / نادى الشمس ستظل تذكرة مترو الانفاق هى الأرخص.


النقل

مترو مصر الجديده

الخط الثالث للمترو

محطات المترو الجديده

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