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النائب العام السودانى: محاكمة البشير الأسبوع المقبل بتهم الثراء الحرام

السبت، 15 يونيو 2019 11:01 م
النائب العام السودانى: محاكمة البشير الأسبوع المقبل بتهم الثراء الحرام عمر البشير الرئيس السودانى المعزول
الخرطوم /أ ش أ/

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أعلن النائب العام السودانى مولانا الوليد سيد أحمد محمود، أنه سيتم محاكمة الرئيس السابق عمر البشير خلال الاسبوع المقبل، بتهم تتعلق بحيازة النقد الأجنبى والثراء الحرام.

وقال النائب العام السودان، فى مؤتمر صحفى اليوم، إنه تم تحريك دعاوى قضائية وفتح بلاغات ضد 41 شخصا من رموز النظام السابق بتهم تتعلق بالثراء الحرام وغالبيتها فى مجال الأراضي.

وأكد أن القيادة العامة غير منحازة لأى طرق وتعمل بحيادية تامة وترفض وجود لجنة تحقيق دولية فى أحداث الاعتصام، وهدد بتقديم استقالته حال تم التدخل فى سلطاته وصلاحياته.

 


النائب العام السودانى

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عمر البشير

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