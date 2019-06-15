المؤبد لعاطل متهم بجلب وتجارة مخدر الهيروين فى السلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم بالسجن المؤبد، على عاطل تخصص بتجارة وترويج المواد المخدرة فى منطقة السلام، وحيازة سلاح ميرى.

وكشفت في تحقيقات النيابة قيام المتهم أن المتهم " سعيد.س " 33 سنه عاطل ومسجل خطر، قام بإتخاذ دائرة القسم مكانا له لترويج وتوزيع مخدر الهيروين، حيث ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل القيام بتوزيعها على عملائه بالمنطقة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام المتهم بترويج وتجارة المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، والإعداد الأكمنة، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم السلام، من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته 1 كيلو من مخدر الهيروين، وسلاح نارى، وهاتف محمول، ومبلغ 3000 الف جنيه.

وتبين أيضا من تحقيقات النيابة، أن المتهم مدمن مخدر الهيروين، وأنه قرر الاتجار فى المواد المخدرة، بقصد توفير متطلباته من الهيروين، بالإضافة إلى أتخاذه تجارة المخدرات مجال عمل له لتحقيق مبالغ مالية طائلة، وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالته لمحكمة الحنايات، التى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المؤبد.