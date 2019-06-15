سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 06:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

المؤبد لعاطل متهم بجلب وتجارة مخدر الهيروين فى السلام

السبت، 15 يونيو 2019 04:44 م
المؤبد لعاطل متهم بجلب وتجارة مخدر الهيروين فى السلام محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم بالسجن المؤبد، على عاطل تخصص بتجارة وترويج المواد المخدرة فى منطقة السلام، وحيازة سلاح ميرى.

 

وكشفت في تحقيقات النيابة قيام المتهم أن المتهم " سعيد.س " 33 سنه عاطل ومسجل خطر، قام بإتخاذ دائرة القسم مكانا له لترويج وتوزيع مخدر الهيروين، حيث ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل القيام بتوزيعها على عملائه بالمنطقة.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام المتهم بترويج وتجارة المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه، والإعداد الأكمنة، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم السلام، من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته 1 كيلو من مخدر الهيروين، وسلاح نارى، وهاتف محمول، ومبلغ 3000 الف جنيه.

 

وتبين أيضا من تحقيقات النيابة، أن المتهم مدمن مخدر الهيروين، وأنه قرر الاتجار فى المواد المخدرة، بقصد توفير متطلباته من الهيروين، بالإضافة إلى أتخاذه تجارة المخدرات مجال عمل له لتحقيق مبالغ مالية طائلة، وعقب انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالته لمحكمة الحنايات، التى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المؤبد.


السجن المؤبد

تجارة المخدرات

مخدر الهيروين

قسم السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار 6.. ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية عبر الإنترنت

موجز أخبار 6.. ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية عبر الإنترنت

الكائن الغامض.. عالم رياضيات يابانى يبتكر وهم بصرى مذهل "فيديو"

الكائن الغامض.. عالم رياضيات يابانى يبتكر وهم بصرى مذهل "فيديو"

محمد صلاح يطارد 3 أهداف فى امم افريقيا 2019.. الفرعون يبحث عن أول لقب مع المنتخب بعد إنجاز الصعود للمونديال.. نجم ليفربول يحلم بالتتويج بلقب أفضل لاعب فى الكان.. والنجاحات الفردية تدعم "مو" بسباق الكرة الذهبية

محمد صلاح يطارد 3 أهداف فى امم افريقيا 2019.. الفرعون يبحث عن أول لقب مع المنتخب بعد إنجاز الصعود للمونديال.. نجم ليفربول يحلم بالتتويج بلقب أفضل لاعب فى الكان.. والنجاحات الفردية تدعم "مو" بسباق الكرة الذهبية

مرتضى منصور يطلق قذائفه فى مؤتمر صحفى بالقلعة البيضاء: انتخابات تكميلية على 4 مقاعد.. جروس ترك الفريق "مهلهل" ويجب دعم خالد جلال.. الكشف عن حقيقة التفاوض مع إسلام عيسى.. وتطبيق أسعار العضويات الجديدة الخميس

مرتضى منصور يطلق قذائفه فى مؤتمر صحفى بالقلعة البيضاء: انتخابات تكميلية على 4 مقاعد.. جروس ترك الفريق "مهلهل" ويجب دعم خالد جلال.. الكشف عن حقيقة التفاوض مع إسلام عيسى.. وتطبيق أسعار العضويات الجديدة الخميس

ملخص تصريحات وقذائف مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى

ملخص تصريحات وقذائف مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى

إيه الجمال ده.. شاهد جماهير هولندا بشوارع فرنسا بمونديال السيدات.. فيديو

إيه الجمال ده.. شاهد جماهير هولندا بشوارع فرنسا بمونديال السيدات.. فيديو

.الحزب الشيوعى الروسي يطالب بحظر عرض مسلسل مفاعل Chernobyl

.الحزب الشيوعى الروسي يطالب بحظر عرض مسلسل مفاعل Chernobyl

قوى الشر فى بوسترات جديدة لفيلم Men in Black: International

قوى الشر فى بوسترات جديدة لفيلم Men in Black: International

سوبر كورة.. لو هتشجع فى الاستاد 7 وصايا للاستمتاع بالمباراة من المدرجات

سوبر كورة.. لو هتشجع فى الاستاد 7 وصايا للاستمتاع بالمباراة من المدرجات

الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

بعد 11 يوم عرض.. كازابلانكا فى القمة والممر ثانيا وسبع البرمبة الثالث

بعد 11 يوم عرض.. كازابلانكا فى القمة والممر ثانيا وسبع البرمبة الثالث

الحكومة المغربية تدعم رحلات المشجعين فى امم افريقيا 2019

الحكومة المغربية تدعم رحلات المشجعين فى امم افريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة