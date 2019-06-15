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الكونغو الديمقراطية تعتزم بناء 5 سدود جديدة لإنتاج 44 ألف ميجاوات من الكهرباء

السبت، 15 يونيو 2019 03:00 م
الكونغو الديمقراطية تعتزم بناء 5 سدود جديدة لإنتاج 44 ألف ميجاوات من الكهرباء الكونغو الديمقراطية
أ ش أ

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أعرب فيليكس تشيسكيدي الرئيس الجديد لجمهورية الكونغو الديمقراطية عن رغبته في بناء خمسة سدود جديدة لتخزين المياه على روافد نهر الكونغو؛ لإنتاج نحو 44000 ميجاوات من الكهرباء أي ما يعادل إنتاج 40 مفاعلا نوويا.

 

ولخص تشيسكيدي استراتيجيته لإنتاج الطاقة خلال السنوات والعقود المقبلة أيضا بقوله: "مازالت المياه والكهرباء معركة يتعين الفوز بها بكل الوسائل المتاحة".

 

وأعرب عن اعتقاده أنه إذا تطور العمل في مشروع إنجا الكبير بجميع مراحله، وحتى المرحلة الثامنة، فسيمكن ذلك من توليد 44000 ميجاوات" من الكهرباء، وهو ما يعادل أكثر من ضعف إنتاج سد "الممرات الثلاثة" في الصين أو 40 مفاعلا نوويا.

 

وأضاف: لدينا أكثر من 200 موقع داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية يمكنها أيضا تزويدنا بالطاقة، ومعها سنصل بإنتاج الكهرباء إلى ما يقارب 60 ألف ميجاوات، وهذا الأمر من شأنه أن يجعل بلادنا رائدة توليد الطاقة الكهرومائية في القارة.

 

جدير بالذكر أن الكونغو الديمقراطية لديها سدود تقع غرب البلاد وهي: إنجا 1 (بدأ عمله عام 1972 وبطاقة 351 ميجاوات) وإينجا 2 (افتتح عام 1982 وتبلغ طاقته 1424 ميجاوات) لكنهما لا يعملان بكامل طاقتيهما، بينما سد إنجا 3 الذي تقدر طاقته بنحو 3500 ميجاوات مازال في مرحلة المشروع، أما بالنسبة للسدود الخمسة الأخرى التي أعلن عنها الرئيس فإنها لن تكون إلا افتراضية، بحسب مراقبين.

 

يشار إلى أن نهر الكونغو هو ثاني أطول نهر في أفريقيا بعد نهر النيل، إذ يبلغ طوله 4700 كم.

 


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الطاقة

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