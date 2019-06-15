القمة الآسيوية في دوشنبيه تعارض القرارات أحادية الجانب بشأن القدس

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عارض المشاركون في القمة الخامسة لمؤتمر (التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا)، المنعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه، اليوم السبت، أي قرار آحادي الجانب بشأن القدس، باعتباره يؤدي إلى تغيير الوضع الراهن للمدينة.

وذكر الموقع الرسمي للكرملين، أن الإعلان الختامي للقمة أكد من جديد الالتزام بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية . لافتا إلى أن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال يثير القلق ودعا جميع الأطراف المعنية إلى الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في هذه المنطقة.

وأكد الإعلان الختامي أنه لا يحق لأية دولة أو مجموعة من الدول، بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب من الأسباب، التدخل في الشئون الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى.