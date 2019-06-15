الحبس سنة لمتهمين بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهمين "بكر.ق" عامل و"محمد.غ" عامل بالحبس سنة لكل منهما وغرامة 20 ألف جنيه للمتهم الثانى، بعد اتهامهما بإحراز سلاح نارى بدن ترخيص بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2018 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخميم، مفادها إحراز المتهمين سلاحين ناريين بدون ترخيص بدائرة المركز.

بعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين للمتهمين والقبض عليهما ، وبمواجهته اعترفا بحيازتهما للسلاحيين الناريين، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.