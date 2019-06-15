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"التعاون الخليجى": حادث ناقلتى النفط فى بحر عمان تصعيد خطير

السبت، 15 يونيو 2019 10:44 م
"التعاون الخليجى": حادث ناقلتى النفط فى بحر عمان تصعيد خطير
إيمان حنا

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أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، ووصفه بأنه تصعيد خطير.

وقال في بيان، نقلته العين الإخبارية، إن الهجوم يعد خرقا لكل الأعراف والقوانين الدولية وتهديدا مباشرا لحرية الملاحة وإمدادات العالم من الطاقة، كما أنه يعرّض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر.

وشدد الدكتور الزياني على أن المنظمة الأممية يجب أن تعمل على محاسبة وردع كل من يسعى إلى تعطيل والإضرار بحركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية وتعريض الاقتصاد العالمي لتحديات جسيمة وتداعيات خطيرة.

وأكد أن "الهجوم يستدعي أن يسارع المجتمع الدولي برد صارم وحاسم ورادع لحماية خطوط الملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وهي مسؤولية دولية ينبغي على الأمم المتحدة بكافة منظماتها المعنية الوفاء بها وفق القوانين والمواثيق الدولية".

 

 


ناقلات النفط

بحر عمان

ايران

التعاون الخليجى

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