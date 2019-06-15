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"التخطيط" تشهد تخرج الدفعة الأولى من طلاب مشروع "رواد 2030"

السبت، 15 يونيو 2019 02:00 ص
"التخطيط" تشهد تخرج الدفعة الأولى من طلاب مشروع "رواد 2030" الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030
كتبت- هبة حسام

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تشهد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم السبت، تخريج الدفعة الأولى من طلاب مشروع "رواد 2030"، وذلك بالتعاون بين المشروع والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
 
يقام حفل التخرج بأحد فنادق القاهرة، بحضور ممثلى وزارة التخطيط، والدكتورة غادة خليل ، مدير مشروع رواد 2030، بجانب مشاركة المدير التنفيذى لكلية ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية.
 
يشار إلى أن مشروع "رواد 2030"، تم إطلاقه من قبل وزارة التخطيط عام 2017، بهدف إعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار، إضافة إلى التوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر، وصفات وفِكر رائدى الأعمال منذ مرحلة المدرسة، لإنشاء قاعدة طلابية على دراية بريادة الأعمال، وتعزيز وتنمية الطلاب الذين لديهم مهارات ريادية منذ الصغر.
 
هذا بالإضافة إلى، الاستفادة من الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتوظيفها لضمان تحقيق نمو اقتصادى قائم على الابتكار والابداع، خاصة أن مجال ريادة الأعمال أصبح يشكل جزءا رئيسيا من مستقبل عالمنا، وأحد أهم سبل خلق مجالات جديدة، مما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب وبالتالى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
 

رواد 2030

وزارة التخطيط

الجامعة الامريكية

ريادة الاعمال

فرص عمل

التنمية المستدامة

اخبار الاقتصاد

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