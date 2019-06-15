سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 03:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

البريطانية من أصول إيرانية "نازانين" تضرب عن الطعام احتجاجا على احتجازها بطهران

السبت، 15 يونيو 2019 02:11 م
البريطانية من أصول إيرانية "نازانين" تضرب عن الطعام احتجاجا على احتجازها بطهران احتجاز
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال "ريتشارد راتكليف" زوج المواطنة البريطانية من أصل إيراني المحتجزة في طهران اليوم السبت إن زوجته "نازانين زغاري راتكليف" بدأت إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازها.

 

وأضاف راتكليف - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أن زوجته أبلغت مسئولين قضائيين إنها ستضرب عن الطعام ولكن ستتناول الماء حتى يتم منحها "إفراج غير مشروط".

 

جدير بالذكر أن نازانين كانت تعمل كمديرة مشروع لدي مؤسسة تومسون رويترز الخيرية ، وبعدما قامت بزيارة إلي عائلتها في إيران تم اعتقالها في أبريل 2016 عندما كانت في طريقها عائدة إلى المملكة المتحدة..وأدانها القضاء الإيراني بعد ذلك بالتخطيط للإطاحة بنظام الحكم، وهو ما تنفيه نازانين.

 


ايران

بريطانيا

اضراب عن الطعام

طهران

ماء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مظاهرات فى إيران ضد الغلاء والشرطة تعتقل 3 محتجين

السبت، 15 يونيو 2019 02:03 م

تحركات داخل الكونجرس لكبح احتمالات الحرب مع إيران

السبت، 15 يونيو 2019 01:09 م

زعيم المعارضة ببريطانيا يسأل عن أدلة لاتهامات إيران.. ووزير الخارجية: مثير للشفقة

السبت، 15 يونيو 2019 01:03 م

الولايات المتحدة تمدد إعفاء العراق من الالتزام بالعقوبات على إيران 3 أشهر

السبت، 15 يونيو 2019 12:20 م

(اليوم) السعودية: حرب الناقلات إحدى تكتيكات إيران العسكرية

السبت، 15 يونيو 2019 10:37 ص

مقالات صحف الخليج.. حمود أبو طالب: "تلميح وتصريح.. إيران تتحدى.. فماذا أنتم فاعلون؟".. إميل أمين: إرهاب الحوثى وحروب إيران بالوكالة.. رؤيا مغايرة: قطر.. مرة أخرى.. منى بوسمرة: الإمارات وألمانيا.. ثنائية السلام

السبت، 15 يونيو 2019 10:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. لو هتشجع فى الاستاد 7 وصايا للاستمتاع بالمباراة من المدرجات

سوبر كورة.. لو هتشجع فى الاستاد 7 وصايا للاستمتاع بالمباراة من المدرجات

الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

بعد 11 يوم عرض.. كازابلانكا فى القمة والممر ثانيا وسبع البرمبة الثالث

بعد 11 يوم عرض.. كازابلانكا فى القمة والممر ثانيا وسبع البرمبة الثالث

الحكومة المغربية تدعم رحلات المشجعين فى امم افريقيا 2019

الحكومة المغربية تدعم رحلات المشجعين فى امم افريقيا 2019

"فخر العرب بأقدام من ذهب".. إنجازات محمد صلاح تتحدث عن نفسها فى عيد ميلاده الـ27.. الملك المصرى بطل أوروبا والحذاء الذهبى.. أنفيلد شاهد عيان على تألق الفرعون.. وكتب التاريخ فى مدريد وأعاد الفراعنة إلى المونديال

"فخر العرب بأقدام من ذهب".. إنجازات محمد صلاح تتحدث عن نفسها فى عيد ميلاده الـ27.. الملك المصرى بطل أوروبا والحذاء الذهبى.. أنفيلد شاهد عيان على تألق الفرعون.. وكتب التاريخ فى مدريد وأعاد الفراعنة إلى المونديال

كان 2019.. اللقب الغائب عن دولاب بطولات محمد صلاح

كان 2019.. اللقب الغائب عن دولاب بطولات محمد صلاح

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 629 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 629 جنيها للجرام

فى عيد ميلاده الـ27.. ماذا قدم محمد صلاح صانع السعادة مع الفراعنة؟

فى عيد ميلاده الـ27.. ماذا قدم محمد صلاح صانع السعادة مع الفراعنة؟

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن مترو مصر الجديدة

شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

شاهد فى دقيقة.. كل ألقاب المحترفين فى أوروبا من هانى رمزى إلى صلاح

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

بطل بريطانى فى الجرى يهرب من جيرانه بسبب التفاح.. "مو فرح" ترك منزله فى لندن المقدر بـ1.3مليون جنيه استرلينى بسبب شقاوة أطفاله.. الجيران: رشقهم نوافذنا بثمار الفاكهة تسبب فى إزعاجنا.. وصديقه ينفى مزاعم السكان

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

الاستاتيكا ترسم البسمة على وجوه طالبات الثانوية العامة فى الزيتون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة