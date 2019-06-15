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البرلمان العربى يعقد اجتماعا تحضيريا للجلسة العامة الأربعاء المقبل

السبت، 15 يونيو 2019 03:30 م
البرلمان العربى يعقد اجتماعا تحضيريا للجلسة العامة الأربعاء المقبل البرلمان العربى
أ ش أ

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عقد مكتب البرلمان العربي اجتماعا ،اليوم السبت، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وحضور نواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الدائمة في مستهل التحضيرات للجلسة العامة للبرلمان المقررة يوم الأربعاء المقبل .

 

وقال رئيس البرلمان العربي ،إن المكتب ناقش في اجتماعه عدداً من الموضوعات الهامة على رأسها تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية والمستجدات الخطيرة التي تواجه الأمن القومي العربي.

 

وأقر مكتب البرلمان العربي عدداً من مشروعات القرارات وأحالها للجان البرلمان لمناقشتها وعرضها على الجلسة العامة للبرلمان العربي التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل منها مشروع قرار بشأن الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية بالمملكة العربية السعودية، وسفن تجارية بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع قرار بشأن مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية.

 

كما أحال المكتب مشروعات 4 قوانين استرشادية هي: تعليم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نمواً، مكافحة الأمية في العالم العربي، التشجيع على القراءة في العالم العربي، والتعاون العربي في مجال الفضاء والأقمار الاصطناعية.

 

و أقر مكتب البرلمان العربي برنامج عمل الندوتين الهامتين التي ينظمها البرلمان العربي بحضور نخبة عربية من الوزراء والسياسيين والخبراء والمتخصصين والأكاديميين بعد غد الاثنين وهما ندوة "نحو بناء إستراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي"، وندوة "عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق"..وستعرض نتائج أعمال الندوتين على لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

 

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن مكتب البرلمان العربي استعرض ما صدر عن القمتين الطارئتين الخليجية والعربية، وثمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الدعوة لعقد القمتين في مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك، التي وحدت المواقف العربية لحماية الأمن القومي العربي والتصدي للتحديات والأخطار المحدقة بالعالم العربي، وبحث سبل تحرك البرلمان العربي لصيانة الأمن القومي العربي في هذه المرحلة الحرجة.

 

كما ناقش مكتب البرلمان العربي تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمحورية للعالم العربي..مشددا على استمرار البرلمان العربي في دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من يونيو 1967م.

 


البرلمان العربى

فلسطين

القدس

مكة

السعودية

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