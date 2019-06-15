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البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات القداس بكنيسة السيدة العذراء "الوجوه" بشبرا بعد تدشينها

السبت، 15 يونيو 2019 10:16 ص
البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات القداس بكنيسة السيدة العذراء "الوجوه" بشبرا بعد تدشينها البابا تواضروس والآباء الأساقفة فى كنيسة العذراء الوجوه
سارة علام

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بدأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل صلوات القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بشارع الوجوه بشبرا، وذلك عقب الانتهاء من تدشين المذابح والأيقونات.

دشن قداسة البابا تواضروس سبعة مذابح تم إعدادها بثلاث كنائس موجودة داخل الكنيسة ذاتها، وهي كنيسة السيدة العذراء وكنيسة القديسين يوسف النجار ويوحنا الحبيب وبكل منهما ثلاثة مذابح وكنيسة القديس الأنبا موسى الأسود وبها مذبح واحد، كما تم تدشين أيقونة حضن الأب (البانطوكراتور) إلى جانب الأيقونات الموجودة بأرجاء الكنيسة.

شارك في الصلوات من الآباء المطارنة والأساقفة إلى جانب الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، كلا من الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا تكلا أسقف دشنا والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا بافلوس أسقف اليونان والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر والأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا.

في طقس الكنيسة الأرثوذكسية، يتم تدشين الكنيسة بصلوات وطقوس خاصة، بالاضافة إلى قراءات من الكتاب المقدس والمزامير والرسائل والانجيل وكذلك الطلبات والقطع الخاصة بالتدشين ، يتم رش بناء الهيكل بالماء المقدس وتمسح بالميرون المقدس أيضاً.

 

البابا والاساقفة اثناء القداس
البابا والاساقفة اثناء القداس

 

البابا والاساقفة والقساوسة يدشنون المذبح
البابا والاساقفة والقساوسة يدشنون المذبح

 

البابا يدشن احدى الهياكل بالكنيسة
البابا يدشن احدى الهياكل بالكنيسة

 

البابا يدشن الهيكل
البابا يدشن الهيكل

 

البابا يدشن صورة المسيح
البابا يدشن صورة المسيح

 

البابا يدشن صورة حضن الاب
البابا يدشن صورة حضن الاب

 

البابا يرفع الحمل المقدس
البابا يرفع الحمل المقدس

 

البابا يرفع الحمل
البابا يرفع الحمل

 

صورة تذكارية بالهيكل للبابا واباء الكنيسة
صورة تذكارية بالهيكل للبابا واباء الكنيسة

 


البابا تواضروس

كنيسة العذراء الوجوه

البابا تواضروس يدشن كنيسة

البابا تواضروس خلال تدشين الكنيسة

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