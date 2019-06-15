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الإنقاذ النهرى فى القليوبية ينتشل جثة غريق بالقناطر الخيرية

السبت، 15 يونيو 2019 12:23 م
الإنقاذ النهرى فى القليوبية ينتشل جثة غريق بالقناطر الخيرية غريق - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، اليوم السبت، جثة شخص من داخل نهر النيل بالقناطر، وتبين أنه من منطقة إمبابة بالجيزة، وجارى تكثيف الجهود لكشف غموض وملابسات الواقعة، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز القناطر، بلاغا من الأهالى بوجود جثة غريق بمنطقة البراميل بكوبرى محمد على، على النيل.

 

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشخص يدعى "ربيع. ي" من إمبابة 41 سنة، وتشكل فريق بحث قاده اللواء يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، لكشف غموض وملابسات الواقعة.


انتشال جثة غريق

القناطر الخيرية

الانقاذ النهرى بالقناطر

غريق منطقة البراميل

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