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الأموال العامة بالإسكندرية تضبط شخصا يحمل جنسية أجنبية يتاجر فى العملة

السبت، 15 يونيو 2019 04:15 م
الأموال العامة بالإسكندرية تضبط شخصا يحمل جنسية أجنبية يتاجر فى العملة حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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نجحت مباحث الاموال العامة بالإسكندرية فى ضبط شخص يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية، سبق اتهامه فى قضيتين "إيصال أمانة، تبديد")، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 

وبالتحريات أثبتت تلقيه تحويلات من أشخاص مختلفة من خارج البلاد من دول وجنسيات مختلفة على شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكى، واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

وباستدعائه ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تبين أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين طبقًا للفحص المستندى (40,000) أربعون ألف دولار أمريكى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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