اختفاء فتاة فى ظروف غامضه بالمحلة.. والمباحث تكثف جهودها لكشف غموض الواقعة

الغربية - عادل ضرة

شهدت قرية الدواخلية التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، اختفاء طالبة مقيمة قرية العامرية، فى ظروف غامضه أثناء خروجها من المنزل برفقة والدتها فى السادسة صباح اليوم السبت، مستقلين توك توك.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة، بتحرير اسرة الفتاة "منار.ج. ع" 16 سنة طالبة، مقيمة قرية العامريه مركز المحلة، باختفائها في ظروف غامضة أثناء خروجها من المنزل برفقة والدتها صباح اليوم السبت، وقيام مجهولين باختطافها داخل توك توك بقرية الجابرية، وفروا هاربين، والاتصال بوالدها وطلب فدية منه.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، ويكثف ضباط المباحث تحرياتهم لكشف غموض الواقعة.