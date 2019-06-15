إقبال متوسط على انتخابات الغرفة التجارية بدمياط

دمياط تت عبده عبد البارى

شهدت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط إقبالا متوسطا صباح اليوم لانتخاب 8 أعضاء.

وتجرى الانتخابات بالساحة الشعبية بدمياط تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة داخل 12 لجنة ومن يحق له الإدلاء بصوته 14574 من اصحاب السجلات التجارية المسددين للاشتراك.

ويتنافس فى تلك الانتخابات 19 مرشحا وهم : أشرف الحواوشي وأيمن يوسف رخا وسامح احمد عثمان زناتي وسمير طاهر الفار وسمير شوقي شطا وشريف عزت بدوي وعبد الغني البطراوي وعبده مختار العطوي وعبده العواد ومحمد أحمد الزيني ومحمد سامي سليمان ومحمد عبد اللطيف فايد ومحمد قابيل البنا وعلي كامل منصور ومحسن جلال ومحمد أيمن سلطان و منصور السعيد عبد الحميد ووائل علي المبشر ووسام عبد القادر.

يذكر أن 6 مرشحين قد انسحبوا قبل الموعد المحدد لسحب أوراق الترشح لانتخابات الغرفة التجارية بدمياط.