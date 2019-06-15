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إغلاق باب التصويت فى انتخابات الغرف التجارية بالقاهرة والجيزة وبدء الفرز

السبت، 15 يونيو 2019 05:33 م
إغلاق باب التصويت فى انتخابات الغرف التجارية بالقاهرة والجيزة وبدء الفرز انتخابات الغرف التجارية تشهد زحاما كبيرا
كتب إسلام سعيد

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أغلقت اللجان الانتخابية فى غرفتى القاهرة والجيزة، باب التصويت فى انتخابات مجلس الإدارة التى بدأت صباح اليوم، على أن تبدأ إجراءات الفرز داخل مقار اللجان وإعلان النتائج الرسمية الاثنين المقبل من وزارة الصناعة والتجارة.

فيما تم السماح بتصويت عدد من التجار كانوا سجلوا أسماءهم قبل إغلاق عملية التصويت بدقائق معدودة.

وشهدت انتخابات غرفة القاهرة والجيزة، إقبالا كبيرا وزحاما شديدا أمام اللجان بالطوابير، لحسم مقاعد مجالس الإدارات للدورة الجديدة 2019-2023.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بانتخابات غرفة القاهرة التجارية 108557 تاجرا مقيدين بالغرفة.


انتخابات الغرف التجارية

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انتخابات الغرف

الاقتصاد

الأقتصاد

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