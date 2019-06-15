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إعادة انتخابات نقيب مهندسى الغربية بين عادل عطية وعلاء فهمى الجمعة

السبت، 15 يونيو 2019 12:46 ص
إعادة انتخابات نقيب مهندسى الغربية بين عادل عطية وعلاء فهمى الجمعة نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة المشرفة علي إنتخابات نقابة المهندسين بالغربية برئاسة المهندس أحمد السيد النتيجة الخاصة بإنتخابات رئيس النقابة، حيث كان إجمالي عدد المهندسين الناخبين ٣٤٢١٤ ناخب و إجمالي عدد الحضور ١٩٠٤ وكانت الأصوات الصحيحة ١٨٥٢ صوت و عدد  الأصوات الباطلة ٥٢ صوت 
حيث حصل السادة المرشحين علي النتائج التالية.
 
المهندسة إيناس محمد علي خاطر ٢٣٦ صوت،المهندس حسام طلعت أحمد جمعه ٩٣ صوت،المهندس عادل عطيه سعد عطيه ٨٧٦ صوت، المهندس عبده الشناوي ١٢٤ صوت،المهندس علاء فهمي يوسف ٤١١ صوت ، المهندس علي محمد بسطويسي ٦٨ صوت ، المهندس فتوح الورداني ٤٤ صوت.
 
ونظرا لعدم حصول أي من السادة المرشحين علي النسبة المقررة للفوز (٥٠% +١) من أصوات الحضور وبذلك تكون إنتخابات الإعادة يوم الجمعه القادم الموافق ٢١ / ٦ / ٢٠١٩ بدءا من الساعه ١٠ صباحا وحتي الساعة ٦ مساءا بين كلا من المهندس عادل عطيه سعد عطيه والمهندس علاء أحمد فهمي يوسف.
 
 

نقابة المهندسين

نقابة المهندسين الفرعية بالغربية

نقيب المهندسين بالغربية

نقابة المهندسين الفرعية

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