إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب صباح اليوم 6 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ملاكى كانت تقلهم، بطريق رأس غارب الغردقة، تم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الحادث.

ورد بلاغ صباح اليوم للدكتور بدوى سعيد مدير عام مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 100 طريق رأس غارب الغردقة، فى اتجاه مدينة الغردقة.

على الفور، تم الدفع بسيارات إسعاف من إحدى تمركزات الإسعاف القريبة من موقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص تم نقلهم لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.