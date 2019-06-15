إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم ملاكى مع توك توك بمركز منفلوط

أسيوط - هيثم البدرى

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم توك توك وسيارة ملاكى على طريق أسيوط منفلوط، وتم نقلهم لمستشفى منفلوط المركزى.

تلقى العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من أهالى منطقة الدير تادرس بمركز منفلوط بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ومركبة توك توك وإصابة 4 أشخاص.

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ وتبين صحة البلاغ ووقوع تصادم بين السيارة رقم 6573 ا ق ج، مع توك توك أمام مدخل دير الأمير تادرس بالطريق السريع، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين لتلقى العلاج بالمستشفى المركزى لتلقى العلاج، وجارى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.