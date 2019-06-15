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إدارة المرور : كاميرات مراقبة بمحيط الإغلاق الجزئى لكوبرى عباس منعا للزحام

السبت، 15 يونيو 2019 12:00 ص
إدارة المرور : كاميرات مراقبة بمحيط الإغلاق الجزئى لكوبرى عباس منعا للزحام كاميرات مراقبة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تراقب الإدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط غلق جزئى لكوبرى عباس منعا للزحام، اثناء صيانة للفواصل العرضية الخاصة بالكوبرى ، فى اتجاه القادم من ميدان الجيزة متجهاً الى محافظة القاهرة لتسهيل حركة السيارات.

و إجراء أعمال الإصلاحات يستلزم غلق جزئى للكوبرى 3 أيام، حتى يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الخامسة صباحاً وسط تواجد الخدمات المرورية و مراقبة الكاميرات بالمنطقة، نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة، وتم نشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل، مع تعيين خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة .

 

 


اخبار المرور

غلق كوبرى عباس

اعمال صيانة

مرور الحيزة

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