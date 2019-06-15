إدارة المرور : كاميرات مراقبة بمحيط الإغلاق الجزئى لكوبرى عباس منعا للزحام

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط غلق جزئى لكوبرى عباس منعا للزحام، اثناء صيانة للفواصل العرضية الخاصة بالكوبرى ، فى اتجاه القادم من ميدان الجيزة متجهاً الى محافظة القاهرة لتسهيل حركة السيارات.

و إجراء أعمال الإصلاحات يستلزم غلق جزئى للكوبرى 3 أيام، حتى يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الخامسة صباحاً وسط تواجد الخدمات المرورية و مراقبة الكاميرات بالمنطقة، نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة، وتم نشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل، مع تعيين خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة .