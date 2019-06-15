أوباما يقضى إجازة أسبوعا بجنوب فرنسا بتكلفة 55 ألف يورو

كتب: أحمد علوى

وصل اليوم الجمعة إلى مطار مدينة أفينيون جنوب فرنسا طائرة تقل الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما برفقة زوجته وابنتيه، الذين استأجروا منزلاً لقضاء عطلة قرب المدينة الفرنسية.

وأشارت وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن تكلفة الرحلة ستكون 55 ألف يورو.

وتأتى هذه العطلة بعد أن قضى باراك وميشيل أوباما عاماً حافلاً بالمشاريع بالإضافة إلى جولة أدبية للترويج لكتاب زوجة الرئيس الأمريكى السابق.

وبحسب إذاعة "فرانس بلو" الفرنسية، فقد اختار أوباما وزوجته وابنتاهما ساشا وماليا إمضاء بعض الوقت فى الريف الفرنسى.

وكان على متن الطائرة، أربعة عشر راكباً، بما فى ذلك عدد من الحراس الشخصيين لضمان سلامة الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة.

واستعدادا لتلك الزيارة فقد تم تخفيض عدد موظفى المطار إلى الحد الأدنى وإرسال فرقة من الشرطة الفرنسية لمواكبة المجموعة وضمان حماية الرئيس السابق والوفد المرافق له خلال الأيام الستة التى سيقضونها جنوب البلاد.