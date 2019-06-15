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أسعار العملات اليوم السبت 15-6-2019

السبت، 15 يونيو 2019 10:46 ص
أسعار العملات اليوم السبت 15-6-2019 عملات _ أرشيفية
كتبت - أمنيه جلال

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استقرت أسعار العملات اليوم السبت 15-6-2019، طبقاً لأسعار إغلاق  أول أمس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.

ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى اليوم السبت، الدولار الأمريكى، والذى استقر سعره عند سعر ختام تعاملات أول أمس ، والذى بلغ 16.69 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى فى مقدمتها البنك المركزى المصرى ، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.44 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت، والتى جاءت كالتالى: 

سعر الدولار فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم فى مصر أمام الجنيه، على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، مسجلا الأسعار التالية...

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.69جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.68جنيه للشراء

16.78جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.84 للشراء، 19.0 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ثبت سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 21.16 جنيه للشراء، و 21.36 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى ، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.44 جنيه للشراء، و 4.48 جنيه للبيع.


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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