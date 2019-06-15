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أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

السبت، 15 يونيو 2019 12:00 ص
أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما ليمون - أرشيفية
إعداد – وائل ربيعى

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اليوم السابع بلس
 

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