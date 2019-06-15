أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

إعداد – وائل ربيعى





سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

بدء تجهيز مراكز الكشف المبكر عن سرطان الثدى فى 9 محافظات

التأمين الصحى: العلاج حتى عمر 6 سنوات مجانًا مقابل استخراج بطاقة تأمين للطفل

حصاد أول أسبوع فى امتحانات الثانوية العامة.. رصد أكثر من 20 حالة غش إلكترونى.. غلق جروبات للتسريب على "واتس آب".. ومصادر: ما يشاع حول تسريب الأسئلة عار تمامًا من الصحة.. وأولياء أمور: راضون عن الاختبارات

زيادة طرح كميات الأرز بمنافذ المجمعات بالوجه القبلى

غدًا إطلاق مبادرة مسرح الشارع لتوعية بخطورة الزيادة فى 4 محافظات جدد

المترو: الإبقاء على تذكرة ذوى الاحتياجات الخاصة بالخط الثالث بـ 50 قرشا

المترو: 50 جنيه غرامة مخالفة التسعيرة الجديدة فى الخط الثالث

نقيب الفلاحين: سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

ارتفاع صادرت مصر من البطاطس لـ665.588 طن للخارج.. واستمرار الشحن

إزالة 45.9 ألف حالة تعدٍ على النيل منذ بدء الحملة فى 2015

منحة ناصر للقيادة تناقش ملفات الصحة وتضامن الشعوب الآسيوية والأفريقية