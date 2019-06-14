سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 07:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

6 نصائح من الحكومة لزيادة ثقتك فى العمل

الجمعة، 14 يونيو 2019 06:00 ص
6 نصائح من الحكومة لزيادة ثقتك فى العمل موظفين- أرشيفية
كتبت- هبة حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار خطتها للإصلاح الإدارى، وجهت وزارة التخطيط والمتابعة بـ 6 نصائح لزيادة ثقة العاملين بأنفسهم فى العمل، حيث أعلنت الوزارة فى تقرير لها، أن هناك ما يسمى بحديث الذات، وهو بداية الثقة بالنفس فى العمل، ناصحة بأنه على الموظف أن يتحدث مع نفسه بعبارات تشجيعية، لأن انتقاد الذات يمنع من التطور المستمر.

كما وجهت الوزارة فى نصائحها إلى ضرورة المعرفة، وهى أن يقوم الفرد بالبحث الدائم عن المعرفة وتثقيف الذات بشكل مستمر، ونصحت الوزارة فى تقريرها بضرورة التركيز على نقاط القوة التى يتميز بها الفرد بدلا من نقاط الضعف.

 هذا بجانب، تعلم المهارات الجديدة وتطور الأداء فى العمل، ونصحت الوزارة أيضاً بضروروة تصحيح الأخطاء فالممارسة وحدها لتحقيق النجاح لا تكفى، كما أشارت وزارة التخطيط، فى إرشاداتها حول زيادة الثقة بالنفس فى العمل، إلى أن عدم التردد فى طرح الأسئلة خاصة إنها تزيد من المعرفة بالعمل، من أهم العوامل المساهمة فى تنمية الثقة بالنفس فى العمل.

 

cc6da906-9b1c-4343-b708-915411857e35

الثقة بالنفس

وزارة التخطيط

الاصلاح الادارى

الثقة بالنفس فى العمل

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزارتا التخطيط والاستثمار تناقشان التنسيق والتكامل لتطوير الاقتصاد المصرى

الخميس، 13 يونيو 2019 10:30 ص

التخطيط تشارك بالاجتماع السادس للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:04 ص

وزارة التخطيط تدشن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية مع الجامعة البريطانية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:04 ص

التخطيط: إطلاق صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم بداية تطوير التعليم

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:14 ص

وزارة التخطيط تشارك بالدورة التدريبية التنفيذية لصانعى السياسات حول أجندة 2030

الأحد، 09 يونيو 2019 10:09 ص

التخطيط: تحديث استراتيجية 2030 بسبب التغيرات المحلية والدولية

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:11 ص

"التخطيط" تعلن انضمام صندوق مصر للمنتدى العالمى للصناديق السيادية الدولية

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:10 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

شهر العسل قارب على الانتهاء.. قطر تسحب استثمارات من تركيا بقيمة 4.6 مليار ليرة

شهر العسل قارب على الانتهاء.. قطر تسحب استثمارات من تركيا بقيمة 4.6 مليار ليرة

"والله وعملوها الرجالة".. ماذا قال خبراء الكرة عن تنظيم الكان فى 6 شهور؟.. طولان: العقلية المتطورة للدولة هى السر.. بازوكا: مجهود رهيب لا يفعله إلا المصريون.. العندليب: أبناء مصر صناع المعجزات فى الأوقات الصعبة

"والله وعملوها الرجالة".. ماذا قال خبراء الكرة عن تنظيم الكان فى 6 شهور؟.. طولان: العقلية المتطورة للدولة هى السر.. بازوكا: مجهود رهيب لا يفعله إلا المصريون.. العندليب: أبناء مصر صناع المعجزات فى الأوقات الصعبة

محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

ارتفاع تقديرات أجور العاملين بالوظائف الدائمة 15.3 مليار جنيه بموازنة العام الجديد

ارتفاع تقديرات أجور العاملين بالوظائف الدائمة 15.3 مليار جنيه بموازنة العام الجديد

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

لطلاب الثانوية.. 6 إجراءات للراغبين فى الالتحاق بمدينة زويل.. تعرف عليها

لطلاب الثانوية.. 6 إجراءات للراغبين فى الالتحاق بمدينة زويل.. تعرف عليها

تفاصيل تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث.. 9 محطات بالخط الثالث بـ5 جنيهات و16 محطة بـ7 وأكثر من 16 محطة بـ10.. أسعار تذاكر الخطين الأول والثانى ثابتة بدون زيادات.. ولا مساس باشتراكات الطلبة وكبار السن (صور)

تفاصيل تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث.. 9 محطات بالخط الثالث بـ5 جنيهات و16 محطة بـ7 وأكثر من 16 محطة بـ10.. أسعار تذاكر الخطين الأول والثانى ثابتة بدون زيادات.. ولا مساس باشتراكات الطلبة وكبار السن (صور)

فيديو وصور.. المنتخب يفوز على تنزانيا بهدف المحمدى فى البروفة الأولى قبل أمم أفريقيا 2019.. رمزى: الهدف الرئيسى من الوديات اكتشاف السلبيات.. وأجيرى يلجأ للأساسيين أمام غينيا.. و"صلاح" يخطف الأضواء

فيديو وصور.. المنتخب يفوز على تنزانيا بهدف المحمدى فى البروفة الأولى قبل أمم أفريقيا 2019.. رمزى: الهدف الرئيسى من الوديات اكتشاف السلبيات.. وأجيرى يلجأ للأساسيين أمام غينيا.. و"صلاح" يخطف الأضواء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة