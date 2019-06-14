4 ركائز لصناعة البترول والغاز الطبيعى فى مصر.. أهمها تحقيق آمن الطاقة

كتبت - مروة الغول

يتضمن النموذج المصرى لتطوير آليات العمل فى صناعة البترول والغاز الطبيعى دعم ومساندة قوية من القيادة السياسية وخطط عمل واضحة وتعاون مثمر وبناء مع الشركاء وكوادر وطنية متميزة، مما أدى لتحقيق نجاحات فى مختلف مجالاتها شهد بها العالم، حيث تعتمد صناعة البترول والغاز الطبيعى في مصر على مجموعة من الركائزها الاستراتيجية التي تعمل من خلالها على تطوير آليات العمل بهذه الصناعة الحيوية والتي تتضمن الآتى..

1- تحقيق أمن الطاقة عن طريق زيادة الإمدادات وتنويع المصادر وإدارة الطلب عليها.

2- العمل على تحقيق الاستدامة المالية من خلال سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

3- إصلاح منظومة دعم الطاقة وفض التشابكات المالية.