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وزير التجارة اليابانى: نراقب عن كثب أسعار النفط عقب هجمات خليج عمان

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:00 م
وزير التجارة اليابانى: نراقب عن كثب أسعار النفط عقب هجمات خليج عمان وزير التجارة اليابانى هيروشيجا سيكو - أرشيفية
أ ش أ

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قال وزير التجارة اليابانى هيروشيجا سيكو، إن بلاده تراقب عن كثب أسعار النفط الخام عقب تعرض ناقلتى نفط أمس لهجوم فى خليج عمان، إحداهما تشغلها شركة يابانية.

وقال سيكو - فى تصريح أوردته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الجمعة - إنه لا يمكن التنبؤ كيف ستتحرك أسعار النفط، مضيفا أن الحكومة تراقب أى تأثير قد يحدث على إمدادات الطاقة اليابانية واقتصادها، وأكد أن الهجمات لم تعطل إمدادات الطاقة اليابانية.

يذكر أن الولايات المتحدة حملت إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتى نفط فى خليج عُمان أمس، مما دفع أسعار النفط للارتفاع وزاد من مخاوف وقوع مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة لكن طهران نفت الاتهام بشكل قاطع.

 


وزير التجارة اليايابنى

تخريب ناقلة نفط

خليج عمان

ناقلة نفط يابانية

الصراع الامريكى الايرانى

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