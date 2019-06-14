هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

كتب محمد تهامى زكى

أصدرت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بیانا تفصيليا وتوضیحیا، حول مسلسل جن، الذى أثار جدلا واسعا وسط مطالبات بحجبه.

وجاء نص البيان، الذى نشرته الهيئة الملكية للأفلام الأردنية، عبر حسابها الرسمى على فيس بوك، كالتالى:

1- لا بد من توضيح مرة أخرى دور الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، فحسب قانون انشائها، يكمن دور الهيئة فى تشجيع الإنتاج المحلى واستقطاب الإنتاج الأجنبى فى البلد وتسهيل التصوير، لا يوجد فى نص القانون أى مهمة رقابية للهيئة وبالتالى لا ننظر فى النص أو السيناريو، لكن هذا لا يعنى أننا نتنصل من مسؤولياتنا بل أننا نلتزم بالمهام المناطة بنا، وهذا لا يعنى أيضا أن الهيئة تؤيد أو تشجع أو تحبذ أو توافق على مضمون الفيلم أو المسلسل.

2- مسلسل "جن" يعرض على نتفليكس وهى منصة عالمية متواجدة فى 90 بلدا، لا يمكن مشاهدة أى محتوى عليها لغير المشترك بها وبعد قيامه بتسديد رسوم الاشتراك، وبالتالى هى ليست منصة مفتوحة، بل لكل فرد الخيار فى الاشتراك بها أم لا.

3- اللافت أن ثمة مطالبات بمزيد من الحريات والخيارات الشخصية، لكن عندما نواجه حالات كهذه، ينسى البعض هذه المطالب، ففى نهاية المطاف هذه قضية خيار شخصى لمشاهدة أو عدم مشاهدة عمل قد لا نتفق على محتواه.

4- ثمة تباين كبير فى ردود الفعل والتعليقات على مسلسل "جن" بين مؤيد ومعارض داخل المجتمع الأردنى، فهناك من هاجمه بشدة لجرأته وتخطيه بعض الخطوط الحمراء فيما رأى الآخر أنه يحاكى واقع فئة عمرية معينة من بيئة معينة فى عمان، وهذا التباين يعكس تعددية المجتمع الأردنى بمختلف أطيافه وهى تعددية إيجابية.

5- لا بدّ من التذكير أن المسلسل قصة خيالية وليس بوثائقى، وبالتالى لا يعكس بالضرورة الواقع و لا حتى جزءا كبيرا منه.

6- اللافت أيضا أن الكثير من الذين علقوا على مسلسل "جن" لم يشاهدوه أساسا، بعضهم اكتفى بمتابعة مقتطفات فقط منه ممنتجة بطريقة مضللة.

7- نتابع ردود فعل وتصريحات الجهات الرسمية والشبه الرسمية فى البلد، نأخذها محمل الجد ورفعناها إلى مجلس مفوضى الهيئة ليدرسها ويردّ عليها كما يراه مناسبا.



بيان الهيئة الملكية للأفلام

يذكر أن مسلسل جن هو أول إنتاج لنتفليكس باللغة العربية، ويدور حول قصة مجموعة شباب يستحضرون قوى خارقة من الجن، ويشارك فى بطولته سلمى ملحس "ميرا" الفتاة المراهقة المتمردة التى دمرها فقدان والدتها، وتحاول أن تتعلم كيف أن تحب من جديد حين تقابل "كيراس"، الذى يجسد شخصيته الفنان حمزة أبو عقاب، وهو الجنى المكلف بحراسة الجنّ.