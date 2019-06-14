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ننشر شروط القبول للمتقدمين لمدارس التمريض فى الوادى الجديد

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:23 ص
ننشر شروط القبول للمتقدمين لمدارس التمريض فى الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلنت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، الدكتورة السيدة على مشرف، اليوم الجمعة، عن شروط قبول الدارسين بمدارس التمريض بالمحافظة.

 

وأكدت "مشرف" حصول المتقدم على 225 درجة فى الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019، وذلك كحد ادنى لقبول الأوراق، أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وأن يكون من أبناء المحافظة والمقيمين بها إقامة دائمة وأتم بها دراسة المرحلة الإعدادية، ولا يقل سن المتقدم عن 15 عامًا ولا يزيد عن 18 عامًا فى 1/10/2019.

 

وأضافت "مشرف" أن مدة الدراسة 5 سنوات دراسية فى 4 مدارس هى الخارجة باريس والداخلة والفرافرة، لقبول 150 طالبًا وطالبة، بمدرسة الخارجة، وبمدرسة باريس، وبمدرسة الداخلة، وبالفرافرة، وسيبدأ تلقى الأوراق خلال شهر يوليو المقبل، وسيجرى الإعلان عن الموعد بالضبط نهاية شهر يونيو الجاري.

 

وأشارت إلى ضرورة اجتياز المتقدم اختبارات شخصية تشمل قوة الملاحظة واللباقة فى الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة، واجتياز الكشف الطبى واختبار الإملاء باللغة العربية والإنجليزية وكشف الهيئة النهائى، والذى يشمل الخلو من العيوب الخلقة، وحسن المظهر، وسلامة النطق، التناسق بين الوزن والطول.

 

من جانبه أكد مدير إدارة التدريب بمديرية الصحة والسكان بالوادى الجديد، الدكتور أحمد مخلوف، تحديد 225 درجة فى الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019، للالتحاق بمدارس التمريض، أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وأن يكون من أبناء المحافظة والمقيمين بها إقامة دائمة وأتم بها دراسة المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وألا يقل سن المتقدم عن 15 عامًا ولا يزيد عن 18 عامًا فى 1 أكتوبر 2019، كما سيجرى التنسيق بشكل محلى على مستوى المراكز الإدارية من خلال مدارس التمريض الأربعة.

 

وأوضح مخلوف، أن الأوراق المطلوبة هي: صورة من شهادة الميلاد – صورة من الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019 – صورة بطاقة الرقم القوى لولى الأمر- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة- تقرير طبى من مستشفى حكومى يفيد خلو الطالب المتقدم من العيوب الخلقية والأمراض المزمنة- 4 صور شخصية – طلب التحاق – حافظة بلاستيك – مظروف كبير – ملف بلاستيك – دمغة عادية بقيمة 1 جنيه – 4 مظاريف صغير.

 

وأشار إلى أن تلقى الوراق بالنسبة لأبناء مركز الخارجة بمقر إدارة التدريب بالمديرية، والبناء مركز باريس بمدرسة تمريض باريس، وأبناء مركزى الداخلة وبلاط بمقر مدرس تمريض الداخلة بمدينة موط، ولأبناء الفرافرة بمقر مدرسة تمريض الفرافرة.

 

وكان محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، حدد أمس الخميس، تنسيق القبول بمدارس التمريض بـ225 درجة للناجحين بالإعدادية لقبول 150 دارسا فقط ب4 مدارس تمريض بالمحافظة، للعام الدراسى المقبل 2019/2020.

 

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