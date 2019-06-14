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نصائح وزارة الصحة للوقاية من تسوس الأسنان × 6 معلومات

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:12 ص
نصائح وزارة الصحة للوقاية من تسوس الأسنان × 6 معلومات تسوس الأسنان أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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يمثل تسوس الأسنان خطرا كبيرا على الصحة العامة للكبار والصغار ما دفع وزارة الصحة تطلق سلسلة من الرسائل الصحية للوقاية من تسوسها .
 

"اليوم السابع" يستعرض فى المعلومات التالية طرق الوقاية من التسوس وهى:

 
1- الإقلال من عدد مرات تناول السكريات والإكثار من تناول الخضروات والفواكه.
2- تنظيم مواعيد الطعام والابتعاد عن تناول أى أطعمة ومشروبات بين الوجبات.
3- تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد كل أكلة وخصوصاً بعد الإفطار والعشاء.
4- زيارة الطبيب كل ستة أشهر.
5- الإقلال من تناول المياه الغازية لإحتوائها على نسبة كبيرة من السكريات و الأحماض التي تؤدى إلى ذوبان طبقة المينا والعاج.
6- زيارة طبيب الأسنان لعمل حشوات وقائية على أسطح الأسنان الخلفية الماضغة.

تسوس الأسنان

الاسنان

الصحة

رسائل

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