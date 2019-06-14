نصائح وزارة الصحة للوقاية من تسوس الأسنان × 6 معلومات

كتب وليد عبد السلام

يمثل تسوس الأسنان خطرا كبيرا على الصحة العامة للكبار والصغار ما دفع وزارة الصحة تطلق سلسلة من الرسائل الصحية للوقاية من تسوسها .

"اليوم السابع" يستعرض فى المعلومات التالية طرق الوقاية من التسوس وهى:

1- الإقلال من عدد مرات تناول السكريات والإكثار من تناول الخضروات والفواكه.

2- تنظيم مواعيد الطعام والابتعاد عن تناول أى أطعمة ومشروبات بين الوجبات.

3- تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد كل أكلة وخصوصاً بعد الإفطار والعشاء.

4- زيارة الطبيب كل ستة أشهر.

5- الإقلال من تناول المياه الغازية لإحتوائها على نسبة كبيرة من السكريات و الأحماض التي تؤدى إلى ذوبان طبقة المينا والعاج.

6- زيارة طبيب الأسنان لعمل حشوات وقائية على أسطح الأسنان الخلفية الماضغة.