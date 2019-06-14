موجز6.. إحباط تهريب 2 طن حشيش و4 ملايين قرص كبتاجون ببورسعيد

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، إحباط تهريب 2 طن حشيش و4 ملايين قرص كبتاجون بقيمة 144 مليون جنيه ببورسعيد.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

أقامت ألمانيا اليوم الجمعة، حفلاً رسميًا لتكريم الدكتور المهندس هانى عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمى، والرئيس الشرفى لمؤسسة مصر تستطيع، ومنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التى شهدتها ألمانيا.

قضت محكمة نوتنجهام البريطانية بالسجن 8 أشهر لمتهمة من أصل 6 متهمين فى قضية مقتل المراهقة المصرية مريم مصطفى، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة ديلى ميل منذ قليل، مشيرة إلى أن المتهمة القاصر ستقضى العقوبة فى دار لرعاية الأحداث.

تستطيع الجماهير المصرية متابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو على على القنوات الارضية من خلال توافر أجهزة إستقبال البث الأرضى الرقمى لدى الموزعين المعتمدين بمصر ومن السهل الحصول عليه حتى يتمكن المشاهد المصرى من متابعة البطولة فى منزله بدلا من تحكم بعض القنوات .

قررت لجنة التظلمات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" رفع الإيقاف عن الحكم الدولى جهاد جريشة بعد نظر الالتماس المقدم من لجنة الحكام باتحاد الكرة لرفع الإيقاف عن الحكم.

رفض خوسيه أنجيل تيتو المدرب العام للمنتخب الوطني اعتبار الفوز وديا على تنزانيا بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما أمس بأنه انتقاص من القدرة الهجومية لمنتخب مصر ، مشيرا إلى أن ما حدث أمر طبيعي ومتوقع في هذه المرحلة من الإعداد ولم يمض على تجمع الفريق أكثر من أسبوع واحد، حيث يوجد لدينا بعض العناصر المرهقة مع نهاية موسم طويل ، نعمل على إعادة تأهيلهم بالشكل الذي يتوافق مع بطولة كبيرة، والوصول بهم إلى قمة المستوى.

أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الإنتربول أعلن اعتقال أحد المشتبه بهم الرئيسيين باعتداءات سريلانكا الأخيرة.

قام شخص يبلغ من العمر 38 عاما فى جنوب أفريقيا برمى ابنته والتى تبلغ من العمر عاما واحد من فوق سطح المنزل الذى يسكنه، احتجاجا على قرار الحكومة بهدم قريتهم والتى تضم 90 بيتا، بحسب صحيفة " ذا صن"

أحالت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام الأول للنيابات، المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة أطفال المرج" للمحاكمة الجنائية العاجلة.

نشر محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، من أحد تدريبات الفراعنة فى المعسكر المغلق ببرج العرب.

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن مضيق هرمز لن يغلق فى أعقاب الهجوم على ناقلتين للنفط فى خليج عُمان، وإن حدث فلن يستمر ذلك طويلا.

قصة مأساوية جديدة لشخص يدعى كينى من أيرلندا الشمالية، وبحسب صحيفة " ذا ميرور" كان شخصا يحب الضحك بطبعة ويحب المغامرات، وتزوج وانجب طفلة وكان يعيش حياة سعيدة مع زوجته إلى أن حدثت بعض الخلافات مع زوجته مما أدى إلى الانفصال.

طرحت فيس بوك ميزة جديدة لمستخدميها تعتمد على "هز" الهاتف لفتح نافذة الإبلاغ التلقائى عن وجود مشاكل فى المنصة، وهى الميزة التى أثارت إعجاب الكثير من المستخدمين، حيث لا يتطلب منهم الأمر الدخول إلى الكثير من القوائم من أجل الإبلاغ عن شىء ما خاطئ.

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن قيمة الساعة التى ارتداها النجم البلجيكى هازارد خلال حفل تقديمه لجماهير نادي ريال مدريد الإسباني مساء أمس بملعب "سانتياجو برنابيو".

نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى توجيه ضربة أمنية جديدة ضد مهربى المواد المخدرة،حيث أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إعتزام إحدى التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية" جلب شحنة كبيرة من مخدرى الحشيش وأقراص الكبتاجون ، وسعيهم إدخالها البلاد داخل الحاويات عبر المنافذ الشرعية وترويجها لحساب عناصر التشكيل ، حيث أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم وهم (ثمانية أشخاص " ستة منهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية".

انضم اليابانى تاكيفوسا كوبو، لاعب إف سى طوكيو، إلى فريق شباب ريال مدريد بعدما أعلن النادى الملكى اليوم توقيعه عقدًا لمدة 5 سنوات.

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-6-2019 فى سوق الصاغة ارتفاع بقيمة 7 جنيهات للجرام، مسجلة 635 جنيها للجرام عيار 21 وهو العيار الرئيسي بسوق الصاغة فى مصر.

7 أيام تفصلنا عن انطلاق بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الأسبوع المقبل، وبدأ معها الحديث عن الملاعب العملاقة التى تم تجهيزها لاستضافة مباريات الكان، على الرغم من المدة الزمنية القصيرة لتنظيم وتطوير الملاعب لا تتخطى حاجز الـ4 أشهر بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سحب التنظيم من دولة الكاميرون ومنحها إلى مصر بعد فوزها فى التصويت على جنوب أفريقيا بنتيجة 16 / 1 ، وعلى رأس هذه الاستادات العملاقة:

يوماً بعد الأخر يتأكد الجميع في القارة السمراء على وجه الخصوص وفي العالم كله بصفة عامة أن مصر ستُنظّم واحدة من أهم وأفضل بطولات أمم أفريقيا عبر التاريخ ..يرى الجميع بعينه مدى التلاحم الرائع الذى تستعد به مصر لاستضافة 24 منتخباً أفريقياً لأول مرة في الحدث الأفريقي الأهم في التاريخ.

ألقت مباحث المرور بالجيزة، القبض على شاب انتحل صفة ضابط شرطة أثناء قيامه تنظيم حركة المرور في شارع فيصل، وحرر محضر بالواقعة.