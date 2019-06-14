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من الاعتداء للأحكام.. تعرف على التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:08 م
من الاعتداء للأحكام.. تعرف على التسلسل الزمنى لقضية المصرية مريم مصطفى الطالبة المصرية مريم مصطفى
إعداد: ريم عبد الحميد

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أحكام صادمة أصدرتها محكمة نوتنجهام البريطانية فى قضية مقتل الطالبة المصرية مريم مصطفى، بعد تعرضها لاعتداء وحشى، فيما سيتم إصدار دفعة جديدة من الأحكام فى وقت لاحق من الشهر الجارى فى جريمة صنفها كثيرون بالاعتداء العنصرى.

 

وفى السطور التالية، يستعرض "اليوم السابع" التسلسل الزمنى لقضية الطالبة مريم مصطفى..

 

ـ فى 20 فبراير 2018، تعرضت الطالبة مريم مصطفى لاعتداء فى مدينة نوتنجهام من قبل 6 فتيات.

مريم مصطفى فى المستشفى قبل وفاتها
مريم مصطفى فى المستشفى قبل وفاتها

 

ـ تعدى الفتيات على مريم بالركل واللكم بشكل وحشى.

 

ـ دخلت الطالبة المصرية المستشفى لتلقى العلاج لمدة زادت على 3 أسابيع.

احدى المعتديات على مريم مصطفى
احدى المعتديات على مريم مصطفى

 

ـ فى 14 مارس من العام نفسه، لفظت مريم أنفاسها الأخيرة.

 

ـ قال الطب الشرعى إن سبب الوفاة "سكتة دماغية".

 

ـ خلال تلك الفترة ألقت الشرطة القبض على 6 فتيات متهمات بارتكاب الحادث.

بريتانيا هنتر إحدى المتهمات بالاعتداء على مريم
بريتانيا هنتر إحدى المتهمات بالاعتداء على مريم

 

ـ فى 29 إبريل الماضى، أقرت المتهمات الستة بقيامهن بـ"دور" فى الاعتداء على مريم.

 

ـ خضع المتهمات لعدد من الجلسات أمام القضاء البريطانى.

 

ـ مساء الخميس، استبعدت محكمة نوتنجهام تهمة "القتل العمد"

 

ـ قالت المحكمة فى الجلسة نفسها إن الهجوم هو "اعتداء" ولكنه ليس اعتداء عنصرى.

والدة مريم وشقيقتها
والدة مريم وشقيقتها

 

ـ مساء الجمعة، قضت المحكمة بـ8 أشهر سجن لمتهمة تبلغ من العمر 20 عاماً، تدعى ماريا فريزر.

 

ـ ستقضى فريزر عقوبتها فى دار لرعاية الأحداث.

 

ـ امتنعت المحكمة عن عقوبة مراهقتان فى جلسة الجمعة.

 

ـ ومن المقرر النظر فى أوراق 3 متهمات أخريات فى جلسة 19 يونيو الجارى.

أسرة مريم لا تزال تبحث عن القصاص
أسرة مريم لا تزال تبحث عن القصاص

 

ـ تتراوح أعمار المتهمات الثلاثة ما بين 16 لـ18 عاماً.

 

ـ ولا تزال القضية مستمرة بعد أكثر من عام على وفاة مريم.

 


مريم مصطفي

مقتل مريم مصطفي

الطالبة مريم مصطفي

القضاء البريطاني

جريمة عنصرية

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