منظمة الصحة العالمية تدرس إمكانية فرض حالة طوارئ عالمية بسبب انتشار الإيبولا

كتب: أحمد علوى

أقامت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة اجتماع طارئ لتحديد ما إذا كان الأمر يستدعى فرض حالة الطوارئ الصحية فى مختلف ربوع العالم، نتيجة انتشار فيروس الإيبولا فى جمهورية الكونغو الديموقراطية لمدة 10 أشهر.

ووفقاً لإذاعة أر تى أل الفرنسية فإن الفيروس أصاب شخصين هذا الأسبوع، وهما من أصل أوغندى وتم ترحيلهم إلى بلدهم بعدما أصيبا فى جمهورية الكونجو الديموقراطية.

ويشار إلى أن اليوم الجمعة هى ثالث مرة يجتمع فيها الخبراء المستقلون أعضاء هذه اللجنة لتقييم هذا الوباء الذى أُعلن تفشيه فى جمهورية الكونغو الديمقراطية فى شهر أغسطس وأصاب 2062 شخصا على الأقل، لقى منهم 1390 حتفهم.