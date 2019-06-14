مندوب الصين بالأمم المتحدة: الجامعة العربية شريك مهم باستراتيجية مكافحة الإرهاب

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أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ما تشاو شيوى، أن جامعة الدول العربية شريك مهم فى تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

وقال شيوى - فى كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولى حول التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الجمعة - "إنه فى إطار تعزيز تعاون أفضل مع جامعة الدول العربية يجب علينا المضى قدما فى مكافحة الإرهاب ومنع التطرف".

وأضاف أن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية يمكنهما تنفيذ التعاون فى مكافحة الإرهاب من خلال المشاريع المشتركة وتعزيز تبادل المعلومات وبناء القدرات والإجراءات المنسقة، لمواجهة التحديات فى مجال مكافحة الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد المندوب الصينى بجامعة الدول العربية بوصفها "جسرا مهما" للتبادلات والتعاون بين الأمم المتحدة والعالم العربى، موضحا أن السنوات الأخيرة شهدت تعاونا وثيقا بين المنظمة الأممية والجامعة فى تخفيف التوترات الإقليمية وحل القضايا الساخنة.

وأشار إلى أنه مع تداخل العديد من المشكلات فى الشرق الأوسط، يتعين على جميع الأطراف التعامل مع بعضها البعض على قدم المساواة والتشاور على نطاق واسع والبحث عن أرضية مشتركة وبناء بنية أمنية مشتركة وشاملة وتعاونية ومستدامة.

وتابع: "يمكن لجامعة الدول العربية أن تلعب دورا أكبر فى حل المشاكل المتعلقة بالصراع الفلسطينى الإسرائيلي، وليبيا والسودان، وينبغى للأمم المتحدة أن تساعد الجامعة على تعزيز قدرتها على منع نشوب النزاعات والوساطة وحفظ السلام وبناء السلام".