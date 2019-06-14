سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 10:41 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

مندوب الصين بالأمم المتحدة: الجامعة العربية شريك مهم باستراتيجية مكافحة الإرهاب

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:00 ص
مندوب الصين بالأمم المتحدة: الجامعة العربية شريك مهم باستراتيجية مكافحة الإرهاب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ما تشاو شيوى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ما تشاو شيوى، أن جامعة الدول العربية شريك مهم فى تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

وقال شيوى - فى كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولى حول التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الجمعة - "إنه فى إطار تعزيز تعاون أفضل مع جامعة الدول العربية يجب علينا المضى قدما فى مكافحة الإرهاب ومنع التطرف".

وأضاف أن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية يمكنهما تنفيذ التعاون فى مكافحة الإرهاب من خلال المشاريع المشتركة وتعزيز تبادل المعلومات وبناء القدرات والإجراءات المنسقة، لمواجهة التحديات فى مجال مكافحة الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد المندوب الصينى بجامعة الدول العربية بوصفها "جسرا مهما" للتبادلات والتعاون بين الأمم المتحدة والعالم العربى، موضحا أن السنوات الأخيرة شهدت تعاونا وثيقا بين المنظمة الأممية والجامعة فى تخفيف التوترات الإقليمية وحل القضايا الساخنة.

وأشار إلى أنه مع تداخل العديد من المشكلات فى الشرق الأوسط، يتعين على جميع الأطراف التعامل مع بعضها البعض على قدم المساواة والتشاور على نطاق واسع والبحث عن أرضية مشتركة وبناء بنية أمنية مشتركة وشاملة وتعاونية ومستدامة.

وتابع: "يمكن لجامعة الدول العربية أن تلعب دورا أكبر فى حل المشاكل المتعلقة بالصراع الفلسطينى الإسرائيلي، وليبيا والسودان، وينبغى للأمم المتحدة أن تساعد الجامعة على تعزيز قدرتها على منع نشوب النزاعات والوساطة وحفظ السلام وبناء السلام".

 


الامم المتحدة

جامعة الدول العربية

مكافحة الارهاب

الحرب على الارهاب

مندوب الصين بالامم المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مبعوث الصين بالأمم المتحدة: مرتفعات الجولان أرض محتلة

الخميس، 28 مارس 2019 09:31 ص

الجامعة العربية تدين قرار مولدوفا بنقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:28 م

أبو الغيط يشارك فى اجتماع حول تعزيز التعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:37 ص

الجامعة العربية تدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير فعالة للقضاء على عمل الأطفال

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:04 م

بدء الاجتماع الـ21 للفريق العربى المختص بالمعالجات التجارية فى الجامعة العربية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:27 ص

الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابى بمدينة طرابلس اللبنانية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:32 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

شهر العسل قارب على الانتهاء.. قطر تسحب استثمارات من تركيا بقيمة 4.6 مليار ليرة

شهر العسل قارب على الانتهاء.. قطر تسحب استثمارات من تركيا بقيمة 4.6 مليار ليرة

"والله وعملوها الرجالة".. ماذا قال خبراء الكرة عن تنظيم الكان فى 6 شهور؟.. طولان: العقلية المتطورة للدولة هى السر.. بازوكا: مجهود رهيب لا يفعله إلا المصريون.. العندليب: أبناء مصر صناع المعجزات فى الأوقات الصعبة

"والله وعملوها الرجالة".. ماذا قال خبراء الكرة عن تنظيم الكان فى 6 شهور؟.. طولان: العقلية المتطورة للدولة هى السر.. بازوكا: مجهود رهيب لا يفعله إلا المصريون.. العندليب: أبناء مصر صناع المعجزات فى الأوقات الصعبة

محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة