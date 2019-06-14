منحة ناصر للقيادة تناقش ملفات الصحة وتضامن الشعوب الآسيوية والأفريقية

كتبت أسماء نصار

أشاد الدكتور حلمى الحديدى، رئيس منظمة تضامن الشعوب الآسيوية والإفريقية "الأفرو آسيوي"، بمضمون وأهداف منحة ناصر للقيادة الأفريقية، مؤكدًا أن الزعيم الراجل جمال عبد الناصر هو أول رجل مصرى يضع أسس مستقبل دول القارة الأفريقية وأول من أسس الدوائر الإسلامية والعربية والافريقية على الساحة .

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الخامس من منحة "ناصر للقيادة الأفريقية" التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو، بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقى .

وأكد الحديدى على دور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى تأسيس حركات التحرر والاستقلال للمنطقة الافريقية فى ظل ظروف عالمية تعكس محاربة أمريكا غربا لحركات التحرر، مبيناً ان الرئيس الراحل عبد الناصر رفع حينها راية التحرر والاستقرار للبلدان الافريقية وكتب نهاية الاستعمار ليبدأ فى بناء عقول افريقيا وتحقيق التقدم والرقى للدول الافريقية .

وأوضح الحديدى ان جمال عبد الناصر كان يتميز بحسه الشعبى لايمانه الشديد ان قيمة الدولة تكمن فى الشعوب وليس الحكومات وحدها مما جعله يقيم منظمة شعبية لتجمع شعوب دول العالم الثالث تسمى منظمة تضامن منظمة الشعوب الافريقية الاسيوية والتى فتحت فروع لها فى 103 دولة ثم أصبحت 73 دولة إلى ان تضائل دورها بعد ثورات الربيع العربى مما احدثته من تغيرات فى المنطقة، ثم تم إعادة انشائها فى شمال أفريقيا بالمغرب وتونس وليبيا والسودان وتشاد والكونغو والرازيل وتم انشاء فرع لها لأول مرة فى آسيا بدولة باكستان .

وأكد الحديدى على أهمية إرثاء مبدأ التضامن والسلم باعتباره أرضية هامة للتنمية والبناء والرقى للشعوب مشيراً إلى ان الصحة جزء من التنمية الاجتماعية لان الشعب المريض لا يستطيع ان ينتج شيئأ سليماً ولذلك قام عبد الناصر بانشاء الوحدات المجمعة على مستوى الجمهورية التى كانت تجمع بين تقديم الخدمات الصحية، التعليمية، والإدارة المحلية فى مكان واحد لخدمة المجتمع مما يعكس البعد الشعبى لسياسة عبد الناصر بالإضافة إلى البعد الشبابى وإعطاء المرأة فى حق التصويت والذى حقق التقدم والرخاء للقارة افريقيا .

وأوضح رئيس منظمة تضامن الشعوب الآسيوية والإفريقية "الأفرو آسيوي"، أن توفير الإمكانيات المادية والتعليم الصحيح يساهم فى تطوير الخدمات الصحية فى مصر والدول الأفريقية، مشيراً إلى أن الجهل والفقرة اخوه للمرض وان انتشار الأوبئة والأمراض متصلة بالحالة الاجتماعية والاقتصادية ومستوى التغذية للدول .

ومن جانبه أشار حسن غزالى نائب رئيس الاتحاد الافريقى إلى اهتمام القيادة السياسية بالقارة الافريقية بالصحة وخاصة القضاء على فيرس سى مبينا ان الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بإطلاق مبادرة 100 مليون صحة لمعالجة أبناء القارة الافريقية.

وأكد غزالى دور المؤسسة الافريقية برئاسة الدكتور جمال شيحة والتى تعد اكبر شبكة افريقية تعمل على القضاء على الفيروسات الكبدية وخاصة فيرس سى لشعوب الدول الافريقية، موضحا اهمية الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية من خلال دعم التنمية بالعديد من الدول، وخاصةً الدول الأفريقية الشقيقة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقى 2019 وذلك امتداداً لصندوق افريقيا الذى اسسه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.